Der Überallalleweilzeichner

PRIVAT »Humane, lässige Sportlichkeit« – F. W. Bernstein 1982 im Süden Englands

Ab 26. Oktober wird jW ein Jahr lang in jeder Ausgabe ein Blatt aus den Skizzenbüchern von F. W. Bernstein (F. W. für Fritz Weigle, 1938–2018) erstveröffentlichen. Hier wird der Meister der kleinen Form noch einmal vorgestellt. (jW)

In F. W. Bernsteins 1995 in der Edition Tiamat erschienenem Sammelband »Die Stunden der Männertränen – Texte auf Papier« taucht auf Seite 108 die meines Wissens vorher nirgends veröffentlichte Abhandlung »Meine Romantheorie« auf, eine die gesamte diesbezügliche Poetik und zumal Lukács’ epochale »Theorie des Romans« eiskalt ausstechende Monstermiszelle von epischer Tiefe und Totalität, in der es beispielsweise heißt: »Mein nächster Roman fängt in Paderborn an. Was ich Ihnen noch sagen wollte: Die Personen des Romans, die Figuren, die drin vorkommen: Die können Sie ruhig machen lassen. Aber passen Sie auf, dass sie keine Dummheiten machen. Sonst haben Sie den ganzen Roman über nichts als Scherereien! Müssen hinter denen her sein, aufräumen, kümmern« und so weiter, und diese so scharfe wie im Grunde windellasche Warnung spricht Bernstein aus, nachdem er zu Beginn seines kleinen, recht weinerlichen Besinnungsaufsatzes bekannt hat: »Also Sie: Noch so einen großen Roman schreiben, alles, was recht ist, ich könnt’s nicht diese Woche. Sie: Da braucht’s eine solche Energie, eine Kraft braucht’s dazu, Sie machen sich keinen Begriff, was für eine Kraft das braucht, so einen richtigen großen Roman zu schreiben. Nehmen Sie mal ›Der Mieterbund‹. Oder ›Döblin Alexanderplatz‹. Nach meinem letzten Großroman hab’ ich drei Tage keine Zeile zustande gebracht, nicht mal eine Novelle oder eine Short story«, woraufhin Bernstein, dieser Waschlappen, enthüllt: »Zwei Romane hab’ ich im letzten Monat geschrieben. Den ›Hubert‹ und ›Figaros Hochzeit‹, nein, den ›Mieterbund‹. Was? Richtig! Der ›Hubert‹, ich muss mich korrigieren, der ›Hubert‹ ist kein Roman, lassen Sie sich da nicht verwirren, der Hubert ist ein guter Freund von mir aus München, Architekt ist der Hubert, das Hofbräuhaus hat er gebaut und die Akropolis« …

Moment, Moment! Halt, stopp! Ich glaub’, ich hab’ mich da irgendwie im Genre vertan, tut mir echt sorry, verehrte Leserschaft, fuck, fuck und noch mal fuck, ey!, shit und zugenäht!, damn!, über das Motiv der »transzendentalen Obdachlosigkeit« (Lukács) beim Feder-, Stift- und Pinselhalter F. W. Bernstein wollte ich ja schreiben, regelrecht loslegen und mich ausseiern wollte ich da, und dieser »Zeichenzausel« (Selbstbesichtigung, korrigiere: Selbstbezichtigung) aber pflegte fallenzulassen: »Sinnverlust ist Lustgewinn«, so dass mein offensichtlich ab ovo verratzter Text auch hinsichtlich der obdachlosen Transzendentalphilosophie schon wieder komplett falsch abgebogen ist und auf dem Kleinholzweg feststeckt, davonlaufen möcht’ man, Hühnerstallmist und Buttersäure über all das und Beck’s-Bier und …

So, Schluss jetzt! Bitte! Konzen­tration!

Mit Fritz befreundet gewesen zu sein und mit ihm in verschiedenen Formen regelmäßig zusammengearbeitet zu haben, das war in all den Jahren, da Fritz in einem beinahe strafwürdigen Sinne bescheiden war, fast eine Selbstverständlichkeit und ist im Rückblick ein Geschenk, das mich manchmal – ohne Scheiß, und es sei mir verziehen – ein wenig fromm werden lässt. In einem Fernsehinterview sagte er mal: »Ich zeichne vor allen Dingen, weil ich ein schlechtes optisches Gedächtnis hab’. (…) Es ist so ’ne Art graphische Gymnastik«, und das war zwar nicht gelogen, denn gezeichnet hat er alleweil und überall, und das besaß womöglich Züge von Sportlichkeit, allerdings von einer humanen, lässigen Sportlichkeit, doch falsch war es trotzdem, denn Fritz war (für mich; ich kenne allerhand seriöse Personen, die mir beipflichten) das genuine zeichnerische Genie nicht nur im Kreise der Neuen Frankfurter Schule, sondern mindestens im kultureuropäischen Raum; und zwar – von all seinen unfassbaren technischen Fähigkeiten abgesehen – ein Genie nicht im Sinne der bürgerlichen Lehre des Geniekultes; er war als Entdecker, Dokumentarist und Erretter des vom blasierten Kulturbetrieb missachteten oder höchstens herablassend betrachteten Alltags in den nicht selten dreckigen Nischen und vergessenen Ecken ein ingeniöser »Kundschafter« (Walter Benjamin), der die Kontinente der Wirklichkeit (item des eigenen Kopfes und der Geistesgeschichte) und der Krempelwelt und der Tierwelt und überhaupt dieser ganzen Würfelwelt schlendernd und vergnügt bereiste.

Die Butterblume Hans

Fritz stufte sich als »eher bescheiden« und bisweilen als »Melancholiker« ein, aber als jener Benjaminsche Flaneur, der »auf dem Asphalt botanisieren geht«, las er die Einfälle auf, die dort herumlagen, und fügte sie, kommunitaristischer, ja geradezu kommunistischer Beobachter, der er war, lose zu einem unabschließbaren, fragmentarischen Fresko der Welt zusammen, in der zum eventuell dann trotzdem guten Ende: »die Butterblume Hans / missbilligt dies und kann’s«.

Was in diesem Blatt mit dem 26. Oktober beginnt, hat es in der Zeitungsgeschichte vermutlich noch nicht gegeben: ein Jahr lang jeden Tag eine Zeichnung aus dem Nachlass von F. W. Bernstein – ein serielles Unterfangen sondergleichen, Trouvaille auf Trouvaille, Pretiose auf Pretiose, Kostbarkeit auf Kostbarkeit, eine Schätze bergende kunstgeschichtliche Edition in Fortsetzung.

Ich danke Sabine Weigle, wie man jemandem bloß danken kann, dass sie ihr Plazet gegeben hat, und ich rufe den unerbittlichen Bossen der jungen Welt, die mich schurigeln, wann immer es ihnen passt, zu: »Eine publizistische Großtat! Stark! Danach, allein, übernehmt ihr gefälligst den Spiegel und stellt ihn ein. Danke.«

Holde Kunst, die Puffmutti

»Zum Weltverbesserer taug’ ich nicht«, gestand Fritz 2011 in einem Gespräch anlässlich der Verleihung des Deutschen Karikaturenpreises an ihn. »Die Ironiker, die sind eigentlich heilfroh, dass es scheiße zugeht auf der Welt. Das ist immer wieder eine Möglichkeit, darüber zu lachen, wenn man’s schon nicht verbessern kann.« Achim Frenz von der Caricatura in Frankfurt am Main nennt seine Kunst »versöhnend«. Machte sich F. W. Bernstein dessen schuldig, was Adorno über Lukács sagte? »Erpresste Versöhnung«?

Ach was. Er war ein »Feind der Marktwirtschaft« (Stefan Siegert) und bekannte: »Wenn ich nur für den Markt arbeite, also unter Idealbedingungen [des halbwegs gezähmten Kapitalismus in Zeiten der Blockkonfrontation], das war für mich keine Bedingung von Freiheit.« Frei war er als Lehrer und später Professor, und wenn er der »Pein gehobener Unterhaltung« ansichtig wurde, konnte der fröhliche Anarchist »draufhauen« (Bernstein), dass es eine lohende Freude war. Die »finsteren Dumpfmeister« Beuys und Baselitz etwa (»nix als Dummheit, Ruhm und Reichtum«) fertigte der Bedeutungszertrümmerer, der den begründeten »Niveauverdacht« witterte wie neben ihm nur noch Robert Gernhardt und Eckhard Henscheid, mit ein paar sauber sitzenden Watschen ab (über Beuys’ »Arbeiten auf Papier«: »Flabflabflabflabflabffffffff« und: »Aus nix und wieder nix wird Kunscht«, »holde Kunst, die Puffmutti«; über Baselitz: »Und schon tritt er ins Bild, den Kotzkübel hat man rasch beiseite geräumt«), und die Zeichenkomik in der Massenpresse verfiel dem Verdikt: »unter aller Sau«; respektive präziser: »eine schwer beschissene Humorseite«, »ein Menü wie an Bord einer Berlin-Fluglinie! Zum Kotzen!«, »in diesem Scheißblatte kommt noch ein ganzseitiger Cartoon im Fernsehteil«, dessen Beschreibung wir uns hier sparen.

Alldieweil ich ja von der Romantheorie F. W. Bernsteins über die lose dentale Dachlattentranszendenz zu drei Briefen Fritz Weigles an Eckhard Henscheid zu gelangen gedachte, zu Episteln über die »Lage der Nation«, die in den »Stunden der Männertränen« zu finden sind und in denen vom flanierenden Augenzeugen der »Wende« niedergelegt ward: »Schnöde Schau, Gedränge und Spalier, und wenn ›Wartburg‹ und ›Trabant‹ rüberzockelten im 5-m-Abstand, Geschrei, Aufs-Dach-Patschen, Schampusbecher reinreichen; drin meist junge Arschgesichter, die mit den Schnurrbärtchen über dicken Lippen, oder die Jungsoldatischen mit den dicken Augenbrauen, als ob sie bei Waldorf Mannheim spielen würden«, dazu »Ornament der Masse« aus »Gaffergesichtern«, »gleiche Brüder allenthalben«.

Sie »werden sich gut verstehen mit unseren Arschgeigen, in den Diskos am Ku’damm gibt’s Freibier oder Tausch 1:1«, und ich gebe ab in F. W. Bernsteins Journale. Dort ist mir wohl wie in einer freien Gesellschaft.