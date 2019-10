UFO sagt Warnstreik bei Lufthansa ab

Frankfurt am Main. Die Kabinengewerkschaft UFO hat ihren für Sonntag morgen geplanten Warnstreik bei der Lufthansa abgesagt. Das habe die Tarifkommission entschieden, nachdem der Konzern freiwillige Gehaltserhöhungen von 2,0 Prozent für diese Berufsgruppe angekündigt hatte. Der erst am Freitag nachmittag nachgeschobene Streikaufruf für vier deutsche Lufthansa-Töchter bleibt nach den Worten von UFO-Sprecher Nicoley Baublies aber bestehen. Nun sollen am Sonntag zwischen 5.00 und 11.00 Uhr bundesweit sämtliche Starts von »Eurowings«, »Germanwings«, »Lufthansa-Cityline« und »Sun-Express« bestreikt werden, teilte die Gewerkschaft mit. (dpa/jW)