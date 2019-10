Keine Spur von Feuerpause

AP Photo/Lefteris Pitarakis Die Stadt Ras Al-Ain (Serekaniye) am Donnerstag

Trotz einer zwischen der US-Regierung und der Türkei ausgehandelten Waffenruhe für Nordsyrien gingen die Angriffe der türkischen Armee und ihrer Söldner am Freitag weiter. Die Feuerpause soll nach Angaben der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDK) für den 150 Kilometer langen Abschnitt zwischen den Grenzstädten Tel Abjad und Serekaniye (Ras Al-Ain) gelten.

Während Tal Abjad bereits von der türkischen Armee besetzt gehalten wird, gelang es den Invasionstruppen trotz erheblicher personeller und waffentechnischer Überlegenheit auch am zehnten Kriegstag nicht, die Innenstadt von Serekaniye zu erobern. Unter den Verteidigern der mittlerweile weitgehend zerstörten Stadt finden sich neben kurdischen, arabischen und assyrischen Kämpfern der SDK auch türkische Kommunisten und internationalistische Freiwillige aus verschiedenen Ländern sowie ein Bataillon syrischer Armenier.

Die Luft- und Bodenangriffe auf Serekaniye und umliegende Dörfer hielten am Freitag unvermindert an. Auch das Krankenhaus der Stadt wurde erneut bombardiert, so dass keine Versorgung von Verletzten mehr möglich ist. Ein in Kamischli aufgebrochener ziviler Hilfskonvoi, dem unter anderem Mediziner und Journalisten angehören, musste aufgrund der anhaltenden Angriffe zwei Kilometer vor Serekaniye stoppen. »Wir kommen, um Verwundete aus der Stadt zu holen und dort benötigte Medizin zu liefern«, erklärte die Nonne Asyah Sherko gegenüber dem Rojava-Informationszentrum (RIC). Notwendig sei ein humanitärer Korridor in die belagerte Stadt, um die Verletzten bergen zu können.

Unterdessen gehen weltweit die Proteste gegen den türkischen Angriffskrieg weiter. An mehreren Orten in Deutschland schlossen sich Kriegsgegner mit Klimaschützern der wöchentlichen »Fridays-for-Future«-Proteste zu »Freitagen für den Frieden« zusammen. Am Flughafen Tegel blockierten rund 60 Feministinnen Schalter der Fluggesellschaft Turkish Airlines. Für Sonnabend sind in mindestens zwölf deutschen Städten Antikriegsdemonstrationen angekündigt.