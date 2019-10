Chippendales USA, LLC/SWR Gern mit Fliege und Manschetten, die Chippendales: »Strip, Sex and Crime«

Makro: Geld und Moral

Norwegen, das diesjährige Gastland der Buchmesse, macht mit einem Staatsfonds vor, wie bei Geldanlagen die Moral zum Tragen kommen kann. Der Fonds investiert das Vermögen aus den Ölverkäufen nach ethischen Grundsätzen. Er darf sich nicht an Unternehmen beteiligen, die ihr Geld mit Waffen, Tabak und dem Energieträger Kohle verdienen. Ein Ethikrat schaut sich zusätzlich die Geschäftspraxis der Firmen an. Ob das alles so schön ist, wie es hier klingt? Man darf daran zweifeln.

3sat, 21.00 Uhr

Strip, Sex and Crime

Die Geschichte der Chippendales

2019 feiern die Chippendales ihren 40. Geburtstag. In der Dokumentation wird die Truppe beobachtet erstmals hinter die Kulissen der erfolgreichen Show geblickt. Und es wird gefragt, was die weibliche Klientel an diesen Tänzern bis heute fasziniert. Außerdem beleuchtet der Film ein Verbrechen der Anfangsjahre, den Kampf zweier Männer um Macht und Geld, der mit einem unaufgeklärten Auftragsmord und dem Suizid des Gründers Somen Banerjee endete.

Arte, 21.45 Uhr

Mary Shelley’s Frankenstein

Ingolstadt im 18. Jahrhundert: Der Medizinstudent Victor Frankenstein (Kenneth Branagh) lernt Dr. Waldman kennen, der einen künstlichen Menschen schaffen will. Waldman stirbt, und Frankenstein bemächtigt sich seiner Notizen und seines Gehirns. Im Wahnsinn erschafft er damit und aus Leichenteilen eine künstliche Kreatur, die hochintelligent ist. Klingt so nah! USA/J/GB 1994.

3sat, 22.25 Uhr

»Das Literarische Quartett« von Frankfurts Buchmesse

Christine Westermann, Thea Dorn, Volker Weidermann sowie der Gast der Sendung, Sibylle Berg, diskutieren über vier Neuerscheinungen von Nora Bossong, Nick Drnaso, Eugen Ruge und Norbert Scheuer. Von der – wie sollte es anders sein – Buchmesse!

ZDF, 23.00 Uhr