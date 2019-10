Moskau: Übung mit Interkontinentalrakete

Moskau. Das russische Militär hat bei einer großangelegten Übung verschiedene Raketen getestet. Darunter sei die Interkontinentalrakete »Jars« gewesen, die ein Ziel auf der Halbinsel Kamtschatka im Osten des Landes erfolgreich getroffen habe, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Donnerstag der Agentur Interfax zufolge mit. Diese Waffe könne bis zu 11.000 Kilometer entfernte Ziele treffen. Etwa 12.000 Soldaten waren den Angaben zufolge an der dreitägigen Übung beteiligt. Das Ministerium hatte zuvor betont, die Raketentests würden sich »nicht gegen andere Länder« richten. Vielmehr solle damit die Einsatzbereitschaft überprüft werden. (dpa/jW)