SPÖ: Bereit zu Koalitionsgesprächen

Wien. In Österreich sind die Sozialdemokraten bereit, sich an etwaigen Koalitionsverhandlungen mit der konservativen ÖVP zu beteiligen. Die Sozialdemokratie habe »immer staatstragend agiert«, sagte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner am Donnerstag nach einem dreistündigen Gespräch mit ÖVP-Chef Sebastian Kurz. (dpa/jW)