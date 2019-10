Wirtschaftskrieg gegen Kuba

Die kubanische Regierung hat als Reaktion auf die verschärfte US-Blockade neue Regelungen für den Binnenhandel angekündigt, um die heimische Industrie zu stärken und das Angebot an Waren sowie Dienstleistungen zu verbessern. Mit den Maßnahmen solle unter anderem der Import solcher Produkte gefördert werden, die von der Bevölkerung stark nachgefragt würden, in Kuba bislang aber nur zu hohen Preisen erhältlich sind, erläuterte Vizepräsident Salvador Valdés Mesa am Dienstag in der Fernsehsendung »Der runde Tisch«. Ab Ende Oktober würden zunächst in 77 Geschäften des Landes für frei konvertierbare Währung (wie Euro, Franken, Pfund Sterling oder Dollar) hochwertige Haushaltsgeräte, Elektromotorroller, Klimaanlagen, Flachbildfernseher sowie Autoersatzteile und Zubehör zu Preisen angeboten, die denen in anderen Ländern der Region entsprechen.

Das Land will damit auch die zunehmenden Geschäfte mit Produkten regulieren, die zwar legal »für den persönlichen Bedarf« eingeführt, dann aber illegal als Handelsware mit Aufschlag verkauft werden. Von Reisenden würde eine beträchtliche Menge Devisen außer Landes gebracht, um Produkte zu kaufen, die in Kuba nicht oder nur teuer zu erwerben sind. Diese Mittel fehlten dem Land, sagte Valdés Mesa. Die Regierung werde Zölle sowie Logistik- und Vertriebskosten senken, um die am stärksten nachgefragten Produkte zu niedrigeren Preisen anbieten zu können, kündigte die Ministerin für Finanzen und Preise, Meisi Bolaños, an.

»Der Staat profitiert davon, und Geld, das im Land bleibt, kann in andere Ressourcen investiert werden«, sagte Valdés Mesa. »Diese und weitere Maßnahmen, die wir gegenwärtig prüfen, werden es uns ermöglichen, der Wirtschaftsblockade nicht nur Widerstand entgegenzusetzen, sondern sie zu durchbrechen, ihre Sanktionen zu umgehen und uns gleichzeitig weiterzuentwickeln«, erklärte er. (vh)