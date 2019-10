Kraftvoll auf die Matte

Stringer/REUTERS Maximale Wirkung bei einem Minimum an Aufwand: Judowurftechnik

Sieben Jahre ist es schon her – 2012 stand der Universitäts- und Judo-Kampfsportclub (UJKC) Potsdam zuletzt im »Final Four«, der Finalrunde der Judobundesliga. Und jetzt eben auch wieder. Am Sonnabend gehen die Potsdamer Judoka in Esslingen südöstlich von Stuttgart auf die Matte. Lange musste das Team um den Halbfinaleinzug bangen. Trainer und Kapitän Christopher Schwarzer bilanziert im jW-Gespräch: »Nach hinten raus haben wir’s aus eigener Kraft geschafft.«

Der UJKC ist 1994 aus dem Universitätssportverein Potsdam entstanden, der wiederum findet seine Anfänge in der Hochschulsportgemeinschaft der Pädagogischen Hochschule (HSG PH) zu DDR-Zeiten. 2003 stieg die Männermannschaft des UJKC in die erste Bundesliga auf. In den ersten drei Jahren rangierten die Havelstädter im Mittelfeld. 2007 erkämpften sie sich Bronze, so auch 2011 und 2012.

Zum kleinen Einmaleins der Judobundesliga: Die Liga ist in eine Nord- und Südstaffel mit jeweils acht Teams unterteilt. Nur die zwei Bestplazierten aus jeder Ligastaffel ziehen nach einfacher Hin- in die Finalrunde ein. In den Halbfinals trifft der Erste aus dem Süden auf den Zweiten aus dem Norden – und umgekehrt. Die Sieger kämpfen um den Titel, die Verlierer sind beide dritte. Zwei Durchgänge pro Wettkampftag müssen die Athleten zweier Teams absolvieren, insgesamt 14 Kämpfe in sieben Gewichtsklassen (von 60 bis mehr als 100 kg). Die Reihenfolge der Gewichtsklassen wird kurz vor dem Wettkampfbeginn ausgelost. In Durchgang zwei muss jedes Team mindestens drei Kämpfer auswechseln. In den 14 Duellen dürfen maximal vier Sportler ohne deutschen Pass eingesetzt werden.

Der japanische Begriff »Judo« bedeutet so viel wie »der sanfte Weg«. Die Regeln klingen sanfter, als sich die Realität auf der Matte anfühlt: Zwei Judoka versuchen innerhalb von vier Minuten den Gegner aus dem Gleichgewicht zu bringen, ihn mit dem Rücken auf den Boden zu werfen und zu halten. Je nach Ausführung und Dynamik der Wurf-, Fall- und Bodentechniken erhält der Athlet eine Wertung. Ein »Ippon«, ein besonders kraftvoller Wurf oder (schmerzhafter) Haltegriff, führt zum vorzeitigen Kampfende. Wer die höhere Wertung erzielt, gewinnt und sichert seinem Team den Punkt.

Zum Saisonauftakt holte der UJKC gegen den amtierenden deutschen Meister Hamburger JT ein 7:7-Unentschieden, ein Achtungserfolg. In Witten bei der Sportunion Annen (SUA) zogen Schwarzers Schützlinge knapp den kürzeren (6:8), und beim TSV Bayer 04 Leverkusen reichte es nur zum Remis (7:7). »Wir haben nach dem Auftakt nachgelassen – doof gelaufen«, sagt Schwarzer kurz und bündig. Für eine Spitzenposition dürfe sich ein Team kaum Schnitzer erlauben. Deshalb stand der UJKC gehörig unter Zugzwang. Siege gegen das JT Hannover (9:5), Hertha Walheim (9:5) und den JC 66 Bottrop (8:6) waren mit Blick auf das Final Four Pflicht. Das Ticket für Esslingen lösten die Potsdamer am letzten Wettkampftag der Gruppenphase ein. Im Ostderby gegen Asahi Spremberg am 5. Oktober hieß es 11:3.

In der Saison setzte der UJKC auf ausländische Starter, Israelis und Japaner. In Esslingen soll das anders sein. »Wir wollen unserem Vereinsnachwuchs aus der Region die Chance geben, bei einem Endturnier mitzumischen«, betont Schwarzer. Also denen, die auch in den kommenden Jahren den Judogi, den Judoanzug, des UJKC tragen werden. Schwarzer will diesen Weg künftig konsequent weiter beschreiten.

Bereits in dieser Saison sind die Potsdamer manchmal zur Hälfte mit Junioren in den Wettkampf gezogen. In Esslingen werden wichtige Leistungsträger fehlen: Erik Abramov (+100 kg) und Ole Buth (-100 kg) sind bei der zeitgleich stattfindenden Junioren-WM, Martin Setz (73 kg) weilt als Sportsoldat bei der Militär-WM, und Janosch Hunfeld (81 kg) hat sich im Training verletzt. Um die lichten Reihen aufzufüllen, hat sich Schwarzer auf die Liste der Kämpfer setzen lassen. »Ich werde wohl im Schwer- oder Superschwergewicht antreten.« Zum letzten Mal in der Doppelrolle als Trainer und Athlet, wie er beteuert.

Aufregung gab es vor dem Final Four um den Termin. Der überschneidet sich nämlich mit dem internationalen Wettkampfkalender. Das terminliche Hickhack fand der Kontrahent des UJKC, Rekordmeister TSV Abensberg aus Bayern, nicht so lustig. Er drohte öffentlich, nicht anzutreten, »weil wir verursacht durch die Verlegung schlichtweg keine Mannschaft zur Verfügung haben«. Mehr als ein bisschen Drohkulisse war das aber offenbar nicht. »Abensberg wird antreten«, ist sich Schwarzer gewiss. Eine offizielle Bestätigung indes lag seitens des Deutschen Judobundes (DJB) nicht vor, erfuhr jW auf Nachfrage. Allerdings auch keine Absage. Eine Sprecherin des TSV schaffte gegenüber jW Klarheit: »Wir nehmen teil.« Das zweite Halbfinale bestreiten SUA Witten und der KSV Esslingen.

Wie sehen die Tage vor der Finalrunde aus? Schwarzers Antwort überrascht: »Trainingsfrei, die Jungs sollen sich ausruhen.« Außerdem habe der UJKC mit dem Halbfinale sein Saisonziel erreicht. Alles weitere sei Zugabe. Hat er keine Bedenken, von der Matte gewischt zu werden? »Judo ist ein schneller Sport, in Bruchteilen von Sekunden können Fehler des Gegners passieren.« Der Druck liege bei den Abensbergern, sagt Schwarzer, »uns zu schlagen, ist nie einfach.«