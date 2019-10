Spiegel TV/Christian Frey/ZDF Véronique kämpft um französische Lebensart: »Streit um Camembert«

Re: Streit um Camembert

Alles Käse? Von wegen! Für Véronique Richez-Lerouge ist der Rohmilchcamembert mehr als nur ein Weichkäse. Er ist ein nationales Kulturgut. Der billigere, industriell hergestellte Camembert aus pasteurisierter Milch verdrängt ihn allmählich. Ab 2021 soll auch dieser das Gütesiegel »Appellation d'Origine Protegé« (AOP) erhalten, das bislang nur der Originalcamembert tragen darf – ein Skandal für Menschen, für die Essen nicht nur Nahrungsaufnahme ist.

Arte, 19.40 Uhr

Wir müssen reden!

Der RBB-Bürgertalk

Das neue Talkformat kommt live aus Berlin, diesmal vom Richardplatz aus dem hippen Neukölln – und es geht um das Wohnen. Die Moderatorinnen Janna Falkenstein und Tatjana Jury lassen vor allem Einheimische zu Wort kommen. Und weniger die Spekulanten?

RBB, 20.15 Uhr

Wiegenlied für eine Leiche

Noch mal zum Thema Wohnen, aber ganz anders: Charlotte Hollis soll wegen des Neubaus einer Straße das Haus verlassen, in dem vor 37 Jahren ihr Liebhaber ermordet wurde. Den Mörder hat man nie gefunden. Die Mitbürger verdächtigen insgeheim Charlotte, während sie in ihrem verwirrten Geist glaubt, dass ihr John immer noch lebe. Als Charlottes Cousine Miriam Deering zu Besuch kommt, geschehen in dem alten Herrenhaus seltsame Dinge. Wie auch anders! Mit Bette Davis, Joseph Cotten, Olivia de Havilland. Regie: Robert Aldrich. USA 1964.

3sat, 22.25 Uhr

Der Geschmack von Rost und Knochen

Ali arbeitet für eine Sicherheitsfirma und betätigt sich mehr oder weniger erfolgreich als Kickboxer. Bei einer Nachtklubschlägerei lernt er Stéphanie kennen, die als Waltrainerin in einem Freizeitpark arbeitet. Nachdem sie bei einen Arbeitsunfall – die gefangenen Wale waren nicht so friedlich wie gedacht – beide Unterschenkel verloren hat, stürzt sie in eine schwere Depression. Erst eine erneute Begegnung mit Ali, der ihr seltsam, aber angenehm mitleidlos zur Seite steht, lässt sie neuen Lebensmut fassen. Toller Film! Mit Marion Cotillard. B/F 2012.

WDR, 23.25 Uhr