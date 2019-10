»Welche Aufgaben hat der Berufsverband der Schriftstellerinnen und Schriftstellern?« fragt heute, 12.30 Uhr, bei der Frankfurter Buchmesse eine Podiumsdiskussion in Halle 3. »Noch immer kein Ende der Bescheidenheit – 50 Jahre Verband deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller« ist der Untertitel. Ein Berufsverband für Autoren sei angesichts der großen Veränderungen auf dem deutschen Buchmarkt wichtiger denn je, erklärte die Bundesvorsitzende der Vereinigung, Lena Falkenhagen, vorab in einer Pressemitteilung. Anlässe für eine gemeinsame Interessenvertretung von Autoren gebe es genug: »Grossisten gehen in die Insolvenz, kleine Verlage kämpfen ums Überleben, die Wahrung von Urheberrechten im Internet, neue Medien und künstliche Intelligenz«. (jW)