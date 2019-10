Koalitionsverhandlungen in Sachsen beginnen

Dresden. Nach der Landtagswahl am 1. September in Sachsen nehmen CDU, Bündnis 90/Die Grünen und SPD am 21. Oktober ihre Koalitionsverhandlungen auf. Das teilten die drei Parteien am Mittwoch in Dresden mit. Am Sonnabend hatte die Grünen-Basis auf einem Landesparteitag den Weg für Koalitionsverhandlungen frei gemacht, nachdem bereits die Spitzengremien von CDU und SPD dafür gestimmt hatten. Die angestrebte Koalition ist für die CDU in Sachsen die einzige Möglichkeit, eine regierungsfähige Mehrheit ohne Beteiligung der AfD zu organisieren, die bei der Landtagswahl zweitstärkste Kraft wurde. (AFP/jW)