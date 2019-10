EU und USA im Streit um Airbus

Toulouse. Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron besuchten am Mittwoch angesichts der US-Strafzölle wegen rechtswidriger EU-Subventionen an Airbus den wichtigen Produktionsstandort des Flugzeugbauers in Toulouse. Beide seien stolz darauf, bei einem Weltunternehmen zu Gast zu sein, sagte Merkel. Der französische Staatschef betonte, dass ein »industrielles Flaggschiff« verteidigt werden müsse. Die USA wollen Strafzölle in Milliardenhöhe auf EU-Importe wie Flugzeuge, aber auch Käse, Schinken, Olivenöl und Wein aus Deutschland, Frankreich, Spanien und Großbritannien verhängen. (dpa/jW)