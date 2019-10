Kumpanei am Pranger

Christian-Ditsch.de Aktivisten besetzten am Mittwoch kurzzeitig die Regierungspressekonferenz in Berlin

Moralisch und in den Augen der Weltöffentlichkeit hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan den Angriffskrieg auf die Demokratische Föderation Nord- und Ostsyrien (Rojava) längst verloren – nur ein wirksames Waffenembargo gegen den NATO-Staat kam bisher nicht zustande. In Berlin gingen deshalb am Mittwoch Oppositionspolitiker und Aktivisten hart mit der deutschen Bundesregierung ins Gericht. Kurzzeitig besetzten mehrere Personen die Bühne der Bundespressekonferenz in Berlin, um unter dem Motto »Rise up for Rojava« (»Aufstehen für Rojava«) gegen Waffenlieferungen an die Türkei zu protestieren – sie wurden aber nach etwa zehn Minuten von der Polizei abgeführt.

Die Vorsitzenden der Partei Die Linke hatten derweil die kurdische Exilpolitikerin Leyla Imret zu einer eigenen Pressekonferenz in ihre Zentrale eingeladen, um zu unterstreichen, an wessen Seite sie stehen. Imret war 2015 als Bürgermeisterin der Stadt Cizre im Südosten der Türkei abgesetzt worden und in die BRD geflohen, wo sie nun Kovorsitzende der deutschen Sektion der Demokratischen Partei der Völker (HDP) ist. Deren Mitglieder und Funktionäre in der Türkei seien im Zuge des Angriffs auf Nordostsyrien besonders gefährdet, da jede Äußerung gegen diesen Krieg zur Verhaftung beziehungsweise zur Amtsenthebung führen könne, informierte Imret. »Der Angriff auf Rojava ist Ausdruck der Pläne, die kurdische Gesellschaft und alle anderen freiheitsliebenden Gesellschaften in der Region zu verleugnen und zu vernichten«, betonte sie. Vor allem Frauen müssten sich weltweit mit diesen Gesellschaften solidarisieren, da die Rojava-Revolution auch eine Revolution der Frauen in einer patriarchal geprägten Region sei. Die Kochefin der Partei Die Linke, Katja Kipping, stimmte dem zu und betonte, der türkische Präsidenten Recep Tayyip Erdogan leiste mit dem Angriff auf das Selbstverwaltungsgebiet »Schützenhilfe für den ›Islamischen Staat‹«. Damit gefährde er auch die Sicherheit Deutschlands und anderer europäischer Staaten, denn schon jetzt seien im Zuge der Kampfhandlungen Dschihadisten aus der kurdischen Gefangenschaft entkommen. Nach kurdischen Angaben vom Wochenende waren darunter mindestens 785 ausländische IS-Kämpfer.

»Und was macht die Bundesregierung in dieser Situation? Auf offener Bühne, fürs Publikum erweckt sie den Eindruck, sie würde das kritisieren. Aber hinter dem Vorhang, in den Verhandlungsrunden, wo es wirklich drauf ankommt, da hat sie wohl offensichtlich ein wirksames europäisches Waffenembargo verhindert«, sagte Kipping. Bundeskanzlerin Angela Merkel schulde »der Öffentlichkeit eine Erklärung«. In der jetzigen Lage könne niemand die Kurdinnen und Kurden dafür kritisieren, dass sie mit syrischen Regierungstruppen zusammenarbeiten, um den Angriff abzuwehren, sagte sie auf Nachfrage eines Reporters. Dschihadisten aus Deutschland, die von den syrisch-kurdischen Volks- und Frauenverteidigungseinheiten beziehungsweise den Syrischen Demokratischen Kräften (SDK) gefangengenommen wurden, müssten entweder in der BRD vor Gericht gestellt werden oder vor ein internationales Tribunal, forderte sie.

Christian-Ditsch.de Protest gegen die Kumpanei der Bundesregierung mit der Türkei auf der Bundespressekonferenz am 16.10.2019

Der zweite Kovorsitzende der Linkspartei, Bernd Riexinger, verlangte einen erhöhten »wirtschaftlichen Druck« auf Erdogan. Exportinteressen dürften nicht über menschliche Interessen gestellt werden, sagte er.

Bereits beim türkischen Angriff auf den nordsyrischen Kanton Afrin Anfang 2018 waren »Leopard-2«-Panzer aus deutscher Produktion eingesetzt worden.