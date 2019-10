66 Tote durch Taifun in Japan

kyodo/dpa

Tokio. Die Zahl der Todesopfer nach dem verheerenden Taifun in Japan ist auf 66 gestiegen. Das berichtete der japanische Fernsehsender NHK am Dienstag. Außerdem werden noch 15 Menschen vermisst. Mehr als 210 Menschen erlitten Verletzungen. Der starke Wirbelsturm »Hagibis« war am Wochenende über weite Teile des Landes hinweggefegt. Mehr als die Hälfte der Todesopfer werden in den beiden nordöstlichen Provinzen Miyagi und Fukushima beklagt. (dpa/jW)