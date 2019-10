Im Ausstand

Michel Euler/AP Photo/dpa

In der französischen Hauptstadt Paris haben am Dienstag Tausende Feuerwehrleute an einer Demonstration teilgenommen, um ihren Forderungen nach einer erhöhten Risikozulage und ihrem Protest gegen eine Anhebung des Rentenalters Ausdruck zu verleihen. Wie der Radiosender Europe 1 online berichtete, wurden bis zu 10.000 Teilnehmer erwartet. Die Feuerwehrleute befinden sich seit Juni im Streik, halten jedoch eine Notversorgung aufrecht. Nach Angaben der Gewerkschaften beteiligten sich in den vergangenen Monaten 90 Prozent der Kollegen am Ausstand. (jW)