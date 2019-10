VW-Werk für Erdogan

Carmen Jaspersen/dpa Die Produktion des VW-Passat im Werk Emden (Niedersachsen) soll nach Izmir ausgelagert werden

Wenn es um Türkei geht, stellt sich die Bundesregierung besonders unbeholfen an: Ob Flüchtlingsabkommen oder Angriffskrieg gegen Syrien, Berlin lässt sich, in der Annahme, große Diplomatie zu betreiben, ständig vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan übers Ohr hauen. Am Montag war Bundesaußenminister Heiko Maas an der Reihe, gelähmt auf die türkische Invasion in Syrien zu antworten.

Maas will vorerst nicht mit Wirtschaftssanktionen auf den türkischen Angriffskrieg reagieren. »Es ist wichtig, mit der Türkei (...) im Dialog zu bleiben, um auf sie einwirken zu können«, sagte der SPD-Politiker laut der Deutschen Presseagentur am Montag zum Auftakt von EU-Beratungen in Luxemburg. Man werde sich aber weitere Maßnahmen vorbehalten müssen, wenn das zu keinem Erfolg führe. »Das was in Nordostsyrien geschieht, ist Anlass zu großer Sorge für uns«, erklärte Maas. »Es hat schon jetzt katastrophale humanitäre Folgen. Es sind über 100.000 Menschen auf der Flucht. Die Lage in der Region wird politisch komplett destabilisiert.«

Dabei ist es nur etwas mehr als eine Woche her, dass die deutsche Industrie, in Vertretung von Volkswagen, Erdogan mit einer neuen Milliardeninvestition und einen VW-Werk nahe der Stadt Izmir beglückt hat. Das neue Werk wird die bisher in Emden angesiedelte Produktion des Passat übernehmen. VW plant an dem neuen türkischen Standort die Produktion von rund 300.000 Fahrzeugen im Jahr. »Wir wissen, dass die Entscheidung für die Türkei auch auf Kritik stoßen wird«, gab VW-Chef-Lobbyist Thomas Steg etwas gleichgültig zu. Die Türkei sei aber »eine entwickelte Marktwirtschaft«, versuchte der ehemalige Sprecher der Bundesregierung die Entscheidung zu rechtfertigten.

Für Volkswagen ist es Werk Nummer 123 in der Welt, und es zeugt von der Wertschätzung der deutschen Industrie im autokratisch regierten Land. Immerhin hat jedes zehnte der mittlerweile über 70.000 in der Türkei agierenden ausländischen Unternehmen deutsche Investoren. Das liegt vor allem an der marktradikalen Politik der AKP-Regierung.

Der Entscheidung für das Werk in der Türkei waren monatelange Verhandlungen vorangegangen, bei den VW geschickt Bulgarien und die Türkei gegeneinander ausgespielt hatte. Volkswagen-Chef Herbert Diess hatte mehrfach in Ankara persönlich mit dem türkischen Präsidenten verhandelt, bis es ihm gelang, die höchstmöglichen »Standortvorteile« zu erhalten, die die Waage eindeutig in Richtung Izmir kippen ließ.

Denn Erdogan hat zugesagt, den Bau großzügig zu subventionieren: 1,3 Milliarden Euro direkte und weitere indirekte Zuschüsse sollen fließen. Bei dieser Zahl konnten andere Standorte wie Rumänien, Serbien und Bulgarien nicht mehr mithalten, schon weil Subventionen in dieser Höhe in der EU illegal wären. Für den Bau der Fabrik in der Türkei sprechen aus unternehmerischer Sicht auch die Tatsache, dass Gewerkschaften von der Regierung unterdrückt werden, niedrige Löhne und ein De-facto-Streikverbot. Eklatante Verstöße gegen Menschen- und Gewerkschaftsrechte ziehen offensichtlich Volkswagen genau so an wie völkerrechtswidrige Angriffskriege.