Zerfallende Hegemonie

Mit Prognosen soll man bekanntlich vorsichtig sein, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen. Aber eine Aussage kann man heute riskieren: Die Parlamentswahl 2019 bedeutet, mit Antonio Gramsci gedacht, das Ende eines halben Jahrhunderts liberaler Hegemonie in Polen. Was sich auf akademischer Ebene nach 1968 anbahnte, nachdem die damals regierende Polnische Vereinigte Arbeiterpartei tief in den antisemitischen Schmutzkübel gegriffen und damit den Sozialismus, den sie selbst zu vertreten beanspruchte, gleich mitdiskreditiert hatte, war in den 1990er Jahren praktische Politik geworden: der Umbau der Gesellschaft nach neoliberalen Rezepten.

Wer mit der neuen Realität nicht zurechtkam, hatte Pech und wurde abgehängt. Die Erfolgreichen sonnten sich im Licht ihres Wohlstandes und lebten in einer Blase, in der »liberale Werte« wie Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung gepriesen wurden. Am Sonntag konnte die »Bürgerkoalition«, Vertreterin dieser »Werte«, ihre Mehrheit nur noch in einigen Großstädten und in zwei von 16 Wojewodschaften halten – einst war sie im ganzen Westen und Norden Polens gewählt worden. Überall sonst wurde die PiS stärkste Partei. Teilweise mit erdrückendem Vorsprung.

Den meisten Menschen in Polen ist der liberale Diskurs bestenfalls egal. Klassisch die Antwort einer Frau aus Radom auf die Reporterfrage, ob sie nicht würdige, dass die »Bürgerplattform« Autobahnen gebaut habe: »Was soll ich mit Autobahnen, wenn ich mir kein Auto leisten kann?« Die anti-»elitäre« Stoßrichtung der PiS war schon 2015 Rezept ihres Wahlerfolgs, und der Kampf gegen die »Pseudoeliten« stand auch jetzt im Mittelpunkt ihrer Kampagne. Diese Ressentiments bedient die PiS meisterhaft; dass sie dabei ist, ihre eigene, nicht minder abgehobene Oligarchie aufzubauen, verschwindet hinter einem Vorhang aus volksnaher Rhetorik und wohlfeiler Bigotterie.

Es ist dabei nicht einmal so, dass die Menschen die Affären der PiS nicht wahrnehmen. Eine aktuelle Studie über den »Zynismus des polnischen Wählers« zitiert die Aussage eines PiS-Anhängers: »Ja, sie stehlen, aber sie teilen wenigstens mit uns.« Natürlich ist das ein Untertanenstandpunkt, der das Verhältnis von unten und oben nicht angreift, sondern sich in ihm einzurichten sucht. Ein böses Erwachen wird es geben, wenn die gute Konjunktur, vor deren Hintergrund die Regierung sich ihre für polnische Verhältnisse großzügige Sozialpolitik leisten konnte, ausläuft. Zwischen den Zeilen ließen PiS-Politiker schon am Wahlabend erkennen, dass sie diese Situation voraussehen. Aber einstweilen wurden sie von denen gewählt, für die Sozialleistungen wie Kindergeld und 13. Rente einen Unterschied machen. Polens Linke steht vor der Aufgabe, aus diesem Dilemma einen Ausweg jenseits des politischen Klientelismus à la PiS zu weisen. Ob sie ihr gewachsen ist?