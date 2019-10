Banken fürchten Konjunkturabschwung

Frankfurt. Die Banken in Deutschland bereiten sich auf einen weiteren Konjunkturabschwung vor. Wie die Beratungsgesellschaft »EY« bei der Vorstellung ihres Bankenbarometers am Montag in Frankfurt mitteilte, erwarten 68 Prozent der Finanzinstitute eine Verschlechterung der Wirtschaftslage. Nur fünf Prozent rechnen mit einem Aufschwung. Die Lage des Bankensektors habe sich in den vergangenen Monaten deutlich verschlechtert, sagte der Leiter des EY-Bankengeschäfts, Robert Melnyk. (AFP/jW)