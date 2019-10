Staatsnahe Partei

arifoto UG/zb/dpa Auffällige Neigung zur AfD: Thüringer Polizisten

Nach dem Anschlag von Halle wird in der Öffentlichkeit über die politische Verantwortung der AfD für den Anstieg neofaschistischer Gewalt diskutiert. Vor diesem Hintergrund schaut man sich hier und da auch etwas genauer an, wer für die Partei bei Wahlen kandidiert. Für Diskussionsstoff sorgt seit Tagen, dass mit Torsten Czuppon (Sömmerda), Ringo Mühlmann (Erfurt), Sebastian Thieler (Elxleben), Ingo Zickler (Erfurt) und René Strube (Niedergebra) gleich fünf Polizeibeamte für die AfD zur Landtagswahl am 27. Oktober in Thüringen antreten. Angeführt wird die Kandidatenliste des Landesverbandes von dem aus dem Westen stammenden Oberstudienrat und früheren Geschichtslehrer Björn Höcke, der noch immer Beamtenstatus genießt.

In Thüringen zeigt sich damit einmal mehr, wie stark der Zustrom zur AfD aus Milieus ist, die ihren Lebensunterhalt im Staatsdienst bestreiten. Das ist sogar dem Bundesvorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Oliver Malchow, inzwischen etwas unheimlich. Er habe die Polizisten, die auf der Landesliste der AfD antreten, aufgefordert, sich von Höcke und seinem halbfaschistischen »Flügel« zu distanzieren, sagte der GdP-Chef vor einigen Tagen der Welt. »Das haben sie nicht getan. Wie sie das mit ihrem Eid vereinbaren wollen, weiß ich nicht«, monierte er und warf zugleich die Frage auf, wie diese Kollegen unter »staatsrechtlichen Gesichtspunkten ihre Arbeit ordentlich machen wollen, denn in der thüringischen AfD sind nun mal faschistische Tendenzen deutlich erkennbar«.

Die Landtagsabgeordnete Johanna Scheringer-Wright (Die Linke), bei der anstehenden Wahl Direktkandidatin im Wahlkreis 16 (Sömmerda I–Gotha III), sagte am Dienstag auf jW-Anfrage, dass die AfD »Fleisch vom Fleische des Establishments« sei. Das werde nicht zuletzt dadurch klar, dass diese fünf Polizeibeamten auf der Liste der AfD kandidierten: »Dies obwohl – oder gerade weil – der extrem rechte Flügel in der Thüringer AfD so stark ist.« Dass sich die Beamten auch nach Aufforderung durch GdP-Bundesvorsitzenden nicht von Höcke und dem »Flügel« distanziert hätten, lasse »an der Verfassungstreue der betroffenen Beamten mindestens Zweifel aufkommen«, so Scheringer-Wright weiter.

Dass es in den Sicherheitsbehörden und bei der Polizei rechte Kräfte gebe, werde auch daran deutlich, dass die Verbrechen des »Nationalsozialistischen Untergrundes« in Thüringen »nicht endgültig aufgeklärt und in den Sicherheitsorganen auch nicht die notwendigen Konsequenzen gezogen wurden«. Auch gegenwärtig lasse sich beobachten, dass »rechtsextreme Straftaten nur halbherzig oder widerwillig verfolgt werden«. Es gebe hier »dringenden Handlungsbedarf«, so die Abgeordnete weiter.

Bewegung kam am Sonntag in die Debatte um den Beamtenstatus von AfD-Politikern. So sprach sich der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius (SPD) gegenüber Bild am Sonntag dafür aus, Staatsdienern, die sich offen zum »Flügel« der AfD bekennen würden, den Beamtenstatus abzuerkennen. Mit Blick auf Björn Höcke sagte er: »Dieser Mann darf nie wieder als Lehrer arbeiten. Solche Leute haben im öffentlichen Dienst nichts zu suchen. Ein wehrhaft-demokratischer Staat muss ein rechtsstaatliches Verfahren einleiten, um ihm den Beamtenstatus abzuerkennen.«

Konkurrenz von rechts bekommt die AfD bei der anstehenden Wahl einmal mehr von der »Blauen Partei«, die von der ehemaligen AfD-Politikerin Frauke Petry gegründet wurde. Die dürfte allerdings genauso wie neofaschistische NPD chancenlos sein. Das von extrem rechten Aktivisten betriebene Netzwerk »Ein Prozent« ruft seine Gesinnungsgenossen unterdessen auch in Thüringen dazu auf, als »Wahlbeobachter« gegen »Manipulationen« des anstehenden Urnengangs einzuschreiten.