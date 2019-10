Chinas Außenhandel schwächer

Beijing. Vor dem Hintergrund des Handelskriegs mit den USA hat sich Chinas Außenhandel im September schwächer entwickelt als erwartet. Die Exporte sanken im Vergleich zum September des Vorjahres um 3,2 Prozent auf 218,1 Milliarden US-Dollar (197,5 Milliarden Euro). Die Importe gingen um 8,5 Prozent auf 178,5 Milliarden Dollar zurück. Das teilte die Zollbehörde in Beijing mit.

Dies dürfte sowohl auf Gründe außerhalb wie innerhalb der Volksrepublik zurückzuführen sein. So sanken Chinas Exporte in die USA im September um 21,9 Prozent. Die Importe gingen um 15,2 Prozent zurück, was auf eine sich abschwächende Binnennachfrage schließen lässt. (dpa/jW)