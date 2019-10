Syrien: Deutsche »Tornados« fliegen weiter

Berlin. Der Einsatz deutscher »Tornado«-Aufklärungsjets über Syrien im Rahmen der »Anti-IS-Koalition« geht nach dem Beginn des türkischen Angriffskrieges weiter. Aus dem Verteidigungsministerium hieß es am Montag, die Jets würden deutlich entfernt von den umkämpften Gebieten in Nordsyrien fliegen. Die »Tornados« starten von Jordanien aus und sollen Aufklärungsergebnisse für den Kampf gegen die Terrormiliz »Islamischer Staat« (IS) liefern. (dpa/jW)