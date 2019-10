Solidarität mit Rojava

AdoraPress/M. Golejewski Aus Protest gegen die türkische Invasion in Nordsyrien blockieren Demonstranten ein Rekrutierungsbüro der Bundeswehr in Berlin. Deutschland führt selbst Krieg in Syrien und ist ein enger Verbündeter Ankaras (14.10.2019)

Aktivisten haben am Montag den sogenannten Showroom der Bundeswehr in Berlin-Mitte blockiert. Mit mehreren Transparenten und Sprechchören wie »Deutsche Panzer raus aus Kurdistan« protestierten sie gegen den Einmarsch der Türkei in Nordsyrien. Die Blockade war Teil der Kampagne »Rise Up 4 Rojava«, die sich gegen die militärische, diplomatische und wirtschaftliche Zusammenarbeit mit dem türkischen Staat richtet. Für Montag waren in mehreren Städten der BRD weitere Protestaktionen angekündigt worden. (jW)