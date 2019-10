EU genehmigt staatlichen Kredit für »Condor«

Brüssel. Die EU-Kommission hat den staatlichen Überbrückungskredit für die deutsche Airline »Condor« genehmigt. Die vorgesehenen 380 Millionen Euro der Staatsbank KfW verzerrten den Wettbewerb in der EU »nicht übermäßig«, teilte die Behörde am Montag mit. Die Fluggesellschaft mit 4.900 Beschäftigten wird in einem sogenannten Schutzschirmverfahren den Winter überleben. Dabei soll verhindert werden, dass Geld an die insolvente »Thomas Cook Group«, den britischen Mutterkonzern, abfließt.

Die EU-Kommission fügte hinzu, dass der Kredit »im Interesse der Fluggäste zur ordnungsgemäßen Aufrechterhaltung der Flugdienste beitragen« werde. Die extremen Folgen für Urlaubsländer wie Griechenland – je nach Berechnung muss die Tourismusbranche nach der Insolvenz Einbußen von 250 bis 500 Millionen Euro befürchten – werden durch den Kredit nicht aufgefangen. (dpa/jW)