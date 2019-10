Seehofer will Überwachung ausweiten

Paul Zinken/dpa Aktuell müssen Rechtsterroristen herhalten, um staatliche Angriffe auf IT-Sicherheit und Privatsphäre zu legitimieren

Nach dem Angriff durch einen Neonazi auf die Synagoge in Halle an der Saale und die Ermordung zweier Menschen durch ihn am Mittwoch beabsichtigt die Bundesregierung, die staatliche Massenüberwachung im Internet auszuweiten. Vorwand dafür ist die Bekämpfung von »Radikalisierung und Vernetzung von Rechtsextremisten«, berichtete die Deutsche Presseagentur am Montag. Dazu würden bereits vorliegende Pläne nun aus der Schublade geholt, wie Armin Schuster (CDU) vor einer Sitzung des für die Geheimdienste der BRD zuständigen Parlamentarischen Kontrollgremiums einräumte. Konkret gehe es um einen Entwurf des von Horst Seehofer (CSU) geleiteten Bundesinnenministeriums, wonach der Inlandsgeheimdienst zur sogenannten Onlinedurchsuchung und zur Umgehung von Verschlüsselungen ermächtigt werden soll. Das Papier liege, so Schuster, im Justizministerium zur Abstimmung »seit Monaten auf dem Tisch«.

Polizeibehörden dürfen bereits unbemerkt in Computersysteme eindringen und dort auf Daten zugreifen, sofern es um schwere Straftaten geht und ein Richter es genehmigt. Dies und die sogenannte Quellen-TKÜ will das Bundesinnenministerium künftig auch dem »Verfassungsschutz« erlauben. Diese Art der Telekommunikationsüberwachung (TKÜ) ermöglicht es, Nachrichten mitzulesen, die von Gerät zu Gerät verschlüsselt versendet werden. Dazu werden auch der Öffentlichkeit nicht bekannte Schwachstellen in Soft- oder Hardware ausgenutzt.

Derweil ist bekannt geworden, dass die Polizei in Sachsen-Anhalt den Attentäter von Halle bei seiner Flucht eine Stunde lang aus den Augen verloren hatte. Das berichteten laut dpa mehrere Landtagsabgeordnete aus einer Sondersitzung des Innenausschusses am Montag in Magdeburg. Schließlich sei es zwei Revierpolizisten aus Zeitz gelungen, den Täter festzunehmen, sagte SPD-Innenpolitiker Rüdiger Erben. Anders als bisher angenommen seien es nicht Spezialkräfte gewesen, die den Täter stellten. Das Innenministerium bestritt, dass es Polizeipannen gegeben habe. Es seien »alle Kräfte mobilisiert« worden. (dpa/AFP/jW)