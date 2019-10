jW

Rechten den Boden entziehen

Zu jW vom 10.10.: »Anschlag an Jom Kippur«

Die Morde von Halle erschüttern zutiefst. Und es werden mehr und mehr solche Taten. Die Aufregung ist groß, und niemand aus der großen Politik vergisst, sich in der Sache zu positionieren. Hier tritt jedoch ein schlimmes Symptom zu Tage, welches auf krasse Weise den Zustand der Gesellschaft beschreibt. Wenn wir uns nicht endlich auf das Ziel soziale Gerechtigkeit besinnen, werden rechtes Gedankengut und rechter Terror weiter zunehmen. Und genau an dieser Stelle zeigen ausnahmslos alle großen Parteien kollektives Versagen. Um die wirklich Schwachen in der Gesellschaft, Kinder, Rentner, Wohnungslose, kümmert sich keiner mehr wirklich. Strukturschwache Regionen sind nicht nur abgehängt, sie werden von der Politik mit all ihren Problemen gar nicht mehr wahrgenommen. Nach dem nahezu vollständigen Verlust von Solidarität erscheint die Bevölkerung zweigeteilt in Gewinner und Verlierer. Proteste wie momentan wegen des Klimas erreichen vielleicht noch die Massen und erleichtern dem Staat die Einführung neuer Steuern, ohne tatsächlich etwas gegen unseren negativen Einfluss auf die Umwelt tun zu müssen (…). Hauptsache, das unendliche Wachstum ist gesichert. Dabei lassen sich ewiges Wachstum und ein verantwortungsbewusster Umgang mit der Umwelt nicht ohne Kompromisse vereinbaren. Wenn sich die Gesellschaft also in der Lage sehen würde, einzurichten, dass jeder Bürger mit seinem Einkommen auch auskommen könnte, würden sich auch die genannten Symptome vermindern. (…) Jetzt wird gefragt: Und woher kommt das nötige Geld? Die Antwort ist einfach: Das »Engagement« in bezug auf militärische Operationen (…) sollte auf Null zurückgefahren werden. Unter dem Begriff »Verteidigung« versteckt unsere Regierung ureigenste Kapitalinteressen und ermöglicht profitable Waffengeschäfte mit Personenkreisen, denen man lieber nicht im Dunkeln begegnen sollte. (…) Hier müssen wir ansetzen, und die dringendsten Probleme könnten sich, zumal sie miteinander verzahnt sind, lösen lassen. Außerdem sollten wir aufhören, der Welt zu erklären, wie Demokratie funktioniert. Wir haben selbst größten Nachholbedarf.

Frank Dohrmann, Borkwalde/Lillestrøm (Norwegen)

Saat des Terrors

Zu jW vom 10.10.: »Anschlag an Jom Kippur«

In Tagen des RAF-Terrors war viel von den Sympathisanten die Rede. Man sprach gar von einer Armee von Sympathisanten und geistigen Unterstützern. Die neuerlichen Morde in Halle, der Mord an Walter Lübcke, die NSU-Morde und die unglaubliche Zahl von 19.409 rechten Straftaten allein im letzten Jahr machen deutlich, dass eine neue Saat von Terror in Deutschland aufgegangen ist. Diese Zunahme von rechter Gewalt ist nicht plötzlich über Deutschland hereingebrochen. Sie korreliert eng mit dem Erstarken der Rechten und braucht ebenfalls Unterstützer und Sympathisanten. Es sind die AfD und ihr Wählerpotential, die weit in der Mitte unserer Gesellschaft verankert sind, welche den Nährboden für Hass und rechtsradikales Gedankengut bereitet haben. Wer diese Ideologien fördert und geistig unterstützt, bereitet damit auch Gewalttaten vor, das muss jedem klar sein, der sein Kreuzchen bei der AfD macht oder der für Pegida auf die Straße geht. (…) Eine Mitschuld tragen auch Politiker, welche aus reinem Machtkalkül heraus die AfD hoffähig gemacht haben – allen voran die CSU mit Horst Seehofer. Aber auch ein Herr Joachim Gauck, der für eine »Erweiterung der Toleranz ins rechte Lager« hinein plädiert, (…) gefährdet dadurch unsere Demokratie. Dass es überhaupt so weit kommen musste, hat mit dem Versagen der Politik und der staatlichen Organe zu tun, die auf dem rechten Auge über viele Jahrzehnte blind waren. Das rächt sich jetzt.

Conrad Fink, Freiberg am Neckar

Korruption und Betrug

Zu jW vom 2.10.: »Ein Deckel ist nicht genug«

Die Berliner Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen, Katrin Lompscher (Linke), spricht in bezug auf den Verkauf der Wohnungsbestände von »Fehlern der Vergangenheit«. Diese waren schon damals in der Partei Die Linke bekannt und scharf kritisiert worden. Vorsichtshalber waren bei den Verkäufen die Preise nicht erwähnt worden. Es ergibt sich: Es waren 400 Millionen Euro für 66.000 Wohnungen, das heißt 6.060,61 Euro pro Wohnung. Für dieses Geld hätten die Mieter die Wohnungen mit Kusshand gekauft. Denn die Miete für eine Musterwohnung von 75 Quadratmetern läge bei 7,40 Euro pro Quadratmeter schon bei 6.660 Euro im Jahr. Die Stadtregierung aus SPD und Partei Die Linke konnte sich damals nicht zurückhalten und musste den Konzernen zu Lasten der Steuerzahler (…) die Wohnungen fast schenken! Das war ein Griff in die Taschen der Steuerzahler und ein Skandal. Von der SPD war es nicht anders zu erwarten. Für die Linke hatte es herbe Verluste an Wählerstimmen zur Folge. (…) Jetzt kommt das dicke Ende: (…) Der »Rückkauf« eines Teils fast der gleichen Wohnungen für circa eine Milliarde Euro ergibt bei 6.000 Einheiten 166.666 Euro pro Wohnung. Die Differenz von 160.606 Euro ist ein erneutes »Geschenk« zu Lasten der Berliner. Dabei hätte der Wohnungskonzern, wenn er die ehemals gezahlte Summe erhalten würde, mit Blick auf die inzwischen eingenommenen Mieten noch immer einen satten Gewinn eingefahren. (…) Korruption, Betrug – mit einer neuen Farbe: »Rot-Rot-Grün«.

Hans Schaubach, Zingst

Falsche Darstellung

Zu jW vom 7.10.: »Bewerber des Tages: Brieftaubenzüchter«

Vielen Dank für Ihren Bericht über die erneute Bewerbung zum »immateriellen Kulturerbe«. Sie schreiben, dass Stadttauben keinen Zutritt zu unserer Essener Taubenklinik erhalten. Dabei handelt es sich um eine falsche Darstellung. Die Tierärzte unserer Taubenklinik sind spezialisiert auf Tauben und Ziervögel. Nahezu jeden Tag werden Ziervögel, Wildvögel, Brieftauben, Stadttauben, Ringeltauben und viele mehr nach den höchsten medizinischen Standards behandelt.

Elena Finke, Verband Deutscher Brieftaubenzüchter e. V.