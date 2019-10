ZDF/ARTE France Es wird kriminologisch: »In The Electric Mist – Mord in Louisiana«

Silence

Das Öffentlich-rechtliche, das im Politischen oft noch Anerkennenswertes leistet, hat sich bei der Kunst der stumpfsinnigen Unterhaltung hingegeben, gute Spielfilme laufen oft in den privaten Sendern. 17. Jahrhundert: Die portugiesischen Jesuitenpater Sebastião Rodrigues und Francisco Garupe werden nach Japan geschickt. Sie sollen ihren Mentor, Pater Ferreira, finden. Hat er wirklich dem katholischen Glauben abgeschworen? Aus der Suche wird eine Reise in Abgründe des Glaubens und die Grausamkeiten der Inquisition. Bei Martin Scorsese geht es wie immer um alles, ums Überleben. USA/GB/TWN/J 2016.

Tele 5, Sa., 20.15 Uhr

Funny Games

Der Ferienaufenthalt von Georg, Anna und ihrem Söhnchen in ihrem Landhaus am See wird zum Horrortrip, als sich dort zwei scheinbar freundliche Nachbarn einnisten. Die jungen Männer entpuppen sich als Sadisten, die die Familie im Haus einschließen und malträtieren. Falls sie sich nicht binnen zwölf Stunden befreien könnten, so kündigen sie an, würde einer nach dem anderen getötet. Hamm a Hetz ghabt, sagt man in Österreich, wenn man sich so richtig amüsiert. A 1997.

Tele 5, Sa., 23.30 Uhr

In the Electric Mist – Mord in Louisiana

In Louisiana wütet ein Prostituiertenmörder. Auf dem Rückweg von einem Tatort trifft der gealterte Südstaaten-Polizist Dave Robicheaux auf den betrunkenen Hollywoodstar Elrod Sykes. Angeblich dreht man in der Nähe einen Film, mitfinanziert vom lokalen Mafioso. Robicheaux vermutet, dass mehr dahintersteckt. Als er Hinweisen von Sykes folgt, findet er die Sumpfleiche eines Afroamerikaners in Ketten. Böse, heiß! Mit Tommy Lee Jones. Regie: Bertrand Tavernier. F/USA 2009.

Arte, So., 21.10 Uhr

Soja statt Kartoffeln?

Wie das Klima unsere Landwirtschaft verändert

Verdorrte Felder, verlorene Ernten, Hunderte Millionen Euro Schaden: Während die meisten Menschen noch vom Klimawandel sprechen, ist dieser für viele – weiland eher konservative – Landwirte bereits zur Klimakrise geworden. Sie müssen sich anpassen, wenn sie überleben wollen. Gleichzeitig suchen Wissenschaftler Methoden, mit denen die Bauern in Zukunft klimaschonender und verlässlich Geld verdienen können. Und wenn es denn der Sojaknödel sein soll – bitte schön!

MDR, So., 22.00 Uhr