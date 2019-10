Francois Mori/AP Photo/dpa Sie haben keine Null prämiert: Peter Handke muss sich erst mal setzen

Die Welt, so, wie sie ist, wäre allein gerechtfertigt durch einen Satz, der, irgendwo geschrieben oder geäußert, stimmt; da er durch seine Stimmigkeit, ohne etwas auszusagen, sagte, was sein könnte, wenn all die Sätze nicht mehr gedruckt und versendet und gesagt würden, die vorgeben, etwas über die Welt auszusagen. Wahr und richtig können meist nur Sätze sein, die keine Behauptung sind. Kunst ist, etwas auszudrücken oder zu zeigen. Kunst ist das gefärbte Blatt, das richtungslos vom Baum fällt.

Kunst ist, dem Zerquetschten, Verschwindenden, Nichtwahrgenommenen beizustehen. Die Lobos und Paßmanns und all die anderen Darstellungssuchtlemuren auf diesem dahinsiechenden »Publizistikplaneten« (Achim Greser) werden nie auch bloß ahnen, was das hieße: einen Satz zu schreiben, der stimmt.

Versucht man, sich über Peter Handke zu äußern, kann man im Grunde nur intellektuell pleite gehen. Einer der wenigen, die es hinbekommen haben, ist Matthias Altenburg, der Handke in den neunziger Jahren in der Konkret gegen die linke Literaturdoofheit in Schutz genommen und dessen Singularität skizziert hat.

»Vorstellung, dass Brecht damals so mühelos die politischen Nachrichten aufnehmen und sich von ihnen bewegen lassen konnte, weil das Medium, durch das er sie erhielt, das Radio, wirklich nur ein Medium war und noch nicht für sich ein Fetisch für ›Wirklichkeit‹ (immer häufiger die Idee, dass die Nachrichtenwelt […] einem das Bewusstsein vom eigenen Leben nimmt)«, heißt es in einem der unersetzlichen Journalbücher von Peter Handke.

Als mich der Redakteur dieser Gaunerzeitung anrief und fragte, ob ich Peter Handke »gratulieren« wolle, war mein erster Gedanke: Das geht nicht. Kurz darauf sagte ich zu ihm: »Das geht nicht. Aber ich probier’s.« Dann eilte ich hinunter ins Parterre und unterrichtete meine Eltern: »Sie haben keine Null prämiert! Sie haben einmal nicht ins Jauchefaß gegriffen!«

Um Gottes willen keine Onlinepresse studieren! Statt dessen um die Ecke, ins Gewagtlokal »Seven Fo 777«. Der Automatenspieler war wieder in Höchstform: »Scheiß auf dreißig Euro! Drei Bier!« schrie er und beleidigte anschließend, nach undurchschaubaren Geldscheintauschvorgängen, die er dem Wirt aufgenötigt hatte, erneut und ohne jeden Kraftverlust seine Maschine: »Du Drecksau! Du Sau! Leck mich am Arsch, du dumme Sau! Etz mach amal was G’scheit’s, du bleeder Sack! Oarschloch, du!«

»Die alte Frau entschuldigt sich beim Fahrer, dass sie in seinen, den für sie falschen Bus gestiegen ist«, notiert Peter Handke in »Das Gewicht der Welt«. Ebenda spricht er von den »frechen Definitionen der Realität«, die sie uns vor den Latz knallen, von »ihrer erpresserischen Kraft«.

Peter Handke lässt sich von niemandem ergreifen. Den Konfektionsschmutz, der über ihn nun hingesudelt wurde, liest er vermutlich nicht. Die Bedingung der Möglichkeit des Existierens heute ist die Verneinung der Kenntnisnahme dessen, was die Paladine des militärisch-industriellen und medialkulturellen Komplexes »Nachrichten« nennen, seien es »Berichte aus der literarischen Welt«, seien es solche, die den Terror der NATO gegen Serbien zur »Friedensmission« umgelogen haben.

»Die Geschichte ist ein Monstrum. Die Geschichte hat nie recht«, sagt Handke in dem ganz und gar gelungenen Dokumentarfilm »Peter Handke – Bin im Wald. Kann sein, dass ich mich verspäte«. In einem Interview aus dem März 2016 mit dem ORF führt er zu Recht schlechtgelaunt aus: »Europäische Werte – das ist ein Schmäh. Alle tiefen, feinen, zarten Werte der Menschheit sind überall. […] Die Augen der Menschen sind ein Wert, die Blicke, die Augen. Und nicht die europäischen Werte. Arschlöcher. Wenn die das anführen, dann als Erpressung und als Rechthaberei. […] [Die sollen] aufhören, aus den europäischen Werten eine Axt gegen andere zu machen. Leute, die so reden, sind das neue Gesindel. Sich der Gefühle der anderen zu bemächtigen und damit Politik zu betreiben, das ist eines der übelsten Übel der Menschheit.«

Gestern meinte einer der neusten Komplettdeppen, die als Moderatoren figurieren – sein Name: Andreas Wurm –, im ZDF-»Morgenmagazin«, der Iron Man auf Hawaii verspreche »Lust und Spannung«, und zwei Minuten später hechelte er in die Kamera, er freue sich jedes Jahr auf jene Woche, in der die Nobelpreisträger bekanntgegeben werden, das seien »Tage voller Spannung und Lust«.

Ein Totalfehlschlag des Weltgeistes: dass »im geläufigen Schwange einer reinen Idiotie« (Eckhard Henscheid), wie sie zumal die Stockholmer Ehrungen seit Äonen aufs vorzüglichste vorstellen, Peter Handke ausgezeichnet wurde. Darauf einen Morgentoast, und das Rotkehlchen sitzt währenddessen vor meinem Fenster auf dem First der alten Waschküche, und es singt.