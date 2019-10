US-Attacken abwehren

Yuri Gripas/REUTERS Chinas Vizepremier Liu He (M.) versucht gleichgewichtige Handelsbeziehungen herzustellen. Die US-Delegation um Robert Lightizer (l.) und Steven Mnuchin scheint nicht überzeugt (Washington, 10.10.2019)

Begleitet von zunehmenden Spannungen haben die USA und China am Donnerstag (Ortszeit) in Washington ihre nächste Verhandlungsrunde zur Beilegung des transpazifischen Wirtschaftskriegs begonnen (siehe jW vom 11.10.). Die US-Delegation wurde vom Handelsbeauftragten Robert Lighthizer, die chinesische von Vizepremier Liu He geführt. Damit waren es die ersten Gespräche auf Ministerebene seit über zwei Monaten. Die Erfolgsaussichten wurden zunächst als unklar eingeschätzt.

Die Trump-Regierung hatte noch unmittelbar vor dem Beginn der neuen Verhandlungen die Spannungen weiter verschärft und eine neue Sanktionsrunde gegen die Volksrepublik angekündigt. Betroffen sind 28 Unternehmen und Behörden, denen Washington die »brutale Unterdrückung ethnischer Minderheiten« im westchinesischen Xinjiang vorwirft. Sie dürfen nur noch mit Sondergenehmigung US-Produkte kaufen. Bei der Maßnahme handelt es sich um einen gezielten Schlag gegen einige der erfolgreichsten chinesischen Firmen auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz (KI), darunter »Hikvision« aus Hangzhou und »Sensetime« aus Hongkong. Hikvision ist mit einem Weltmarktanteil von mehr als 21 Prozent der größte Hersteller von Überwachungskameras überhaupt und beliefert Kunden in mehr als 150 Ländern. Sensetime wiederum stellt Software zur Gesichtserkennung her und gilt als das wertvollste Start-Up weltweit im Bereich der KI. Hikvision gibt an, bereits vor Monaten Planungen für den Fall eines US-Lieferboykotts erarbeitet zu haben und nun eben auf andere Zulieferer unzusteigen. Beobachter sind allerdings skeptisch, ob das ohne erhebliche Reibungsverluste gelingt. Freilich treffen die Sanktionen indirekt auch US-Firmen; der Aktienkurs des Chipherstellers Ambarella etwa, der Hikvision beliefert, brach zweistellig ein.

Dabei könnte die jüngste Sanktionsrunde noch weiter reichende Konsequenzen haben. So hat die US-Regierung Visabeschränkungen gegen Partei- und Regierungsfunktionäre verhängt, denen sie vorwirft, Verantwortung für die »Internierung oder Misshandlung« von Angehörigen ethnischer Minderheiten in Xinjiang zu tragen. Laut Auskunft des State Department können davon auch Familienangehörige betroffen sein – jenseits der Anmaßung, sich in innerchinesische Belange einzumischen, greift Washington nun also auch zum Mittel der »Sippenhaft«. Beijing hat Reaktionen angekündigt, zumal Trumps Kabinett bereits im Mai Visabeschränkungen gegen chinesische Wissenschaftler eingeführt hat und auch gegenüber Studenten aus der Volksrepublik immer restriktiver vorgeht. Laut Berichten bereitet Chinas Regierung nun Einreisrestriktionen vor, die US-Bürger mit Verbindungen zum Militär, zu Geheimdiensten und auch zu bestimmten Nichtregierungsorganisationen betreffen. In diesem Zusammenhang wird etwa das staatsfinanzierte »National Endowment for Democracy« genannt, das traditionell in fremden Staaten Einfluss im Sinne Washingtons nimmt. Es hat unter anderem die Opposition in Hongkong mit Millionensummen gefördert.

Unabhängig davon berichteten am Donnerstag verschiedene Quellen, sowohl in Washington als auch in Beijing schließe man eine Art Waffenstillstand im Handelskrieg als Ergebnis der aktuellen Verhandlungen nicht aus. So erklärte etwa Myron Brilliant, der bei der US-Handelskammer für internationale Angelegenheiten zuständig ist, er sei »zuversichtlich«, dass die Gespräche zu einer partiellen Einigung führen könnten. Die würde es ermöglichen, die Erhöhung der US-Strafzölle auf chinesische Waren im Wert von 250 Milliarden US-Dollar von 25 auf 30 Prozent, die US-Präsident Donald Trump bereits vom 1. auf den 15. Oktober verschoben hatte, abzublasen. Das allerdings nur bei gewissen Zugeständnisse Beijings in Währungsfragen sowie beim Kauf von US-Agrarprodukten durch China. Trumps beständige Strafzollerhöhungen haben die Volksrepublik bislang nicht zum Einlenken zwingen können, rufen aber immer mehr Protest in der US-Industrie hervor, weil sie die Preise rapide nach oben treiben und das Wachstum ernsthaft gefährden. Hinzu kommt, dass die nächsten, für Dezember geplanten Strafzölle vor allem Konsumgüter treffen, darunter I-Phones, und damit die Budgets privater Haushalte spür- und vor allem unübersehbar belasten. Für einen Wahlkampf sind das keine guten Bedingungen, weshalb manche meinen, Trump werde nun womöglich in Sachen Zölle den Rückwärtsgang einlegen. Tatsächlich kündigte der US-Präsident an, er sei bereit, mit Vizepremier und Verhandlungsführer Liu He persönlich zusammenzutreffen.

»Wir können uns eine weitere Eskalation des Handelskriegs nicht leisten«, hatte der Vertreter der US-Handelskammer, Myron Brilliant, geäußert: »Ich bin zuversichtlich, dass die US-Administration versteht, was hier an dieser Front auf dem Spiel steht.« Kommt es tatsächlich zu einer Einigung, dann hätte Beijing heftige US-Attacken abgewehrt und im Verteidigungskampf gegen den Trumpschen Wirtschaftskrieg einen ersten Teilerfolg erzielt.