UN-Sicherheitsrat zu Ankaras Angriffskrieg

Sertac Kayar/REUTERS Von einer Rakete aus Syrien getroffenes Gebäude im türkischen Nusaybin (10.10.2019)

Selten war sich die Staatengemeinschaft so einig wie in der allgemeinen Verurteilung des türkischen Angriffs auf den Norden Syriens. Am 9. Oktober hatte die Militärinvasion mit dem zynischen Namen »Operation Quelle des Friedens« mit schweren Luft- und Artillerieangriffen entlang der türkisch-syrischen Grenze begonnen.

Am Donnerstag abend befasste sich der UN-Sicherheitsrat in einer nichtöffentlichen Sitzung mit dem Angriff. Die fünf EU-Staaten im Rat – Frankreich, Deutschland, Belgien, Großbritannien und Polen – veröffentlichen eine Erklärung, in der Ankara dazu aufgerufen wurde, die Offensive in Nordsyrien zu stoppen. »Wir fordern die Türkei auf, die einseitige Militäraktion einzustellen«, hieß es darin. Allerdings konnten bei der Sitzung nicht alle Sicherheitsratsmitglieder dazu gebracht werden, die Erklärung zu unterstützen, berichteten Diplomaten laut der Nachrichtenagentur AFP.

Die US-Vertreterin betonte jedoch im Anschluss erneut, die US-Administration billige den militärischen Vormarsch der Türkei nicht. Ankara trage die »volle Verantwortung für den Schutz der kurdischen Bevölkerung, der religiösen Minderheiten und aller Christen«. Der deutsche UN-Botschafter Jürgen Schulz erklärte, ein Wiederaufflammen von Kämpfen im Nordosten Syriens gefährde die Stabilität der gesamten Region und werde neue Vertreibung auslösen.

Russland setzte sich für einen direkten Dialog zwischen der Türkei und Syrien ein. Die türkische Militäroperation sei Ergebnis einer »demographischen Umgestaltung, die von einigen Koalitionspartnern im Nordosten Syriens« betrieben worden sei, so der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja. Der russische Außenminister Sergej Lawrow erklärte, Moskau stehe mit allen Seiten im Kontakt und dränge sowohl Ankara und Damaskus als auch die syrischen Kurden, direkte Gespräche aufzunehmen.

Bereits zuvor hatte UN-Generalsekretär António Guterres am Donnerstag in Kopenhagen gesagt, es sei »absolut erforderlich«, die Lage im Norden Syriens zu deeskalieren. Unter Verweis auf die UN-Sicherheitsratsresolution 2254 erklärte Guterres, er sei ein überzeugter Verfechter von politischen Lösungen und glaube »nicht an militärische Lösungen für das Problem in Syrien oder für irgendein anderes Problem auf der Welt«.

Die EU drohte der Türkei mit der Verhängung von Sanktionen. Die Niederlande bestellten den türkischen Botschafter ein. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker forderte die Türkei auf, den Vormarsch zu stoppen: »Wenn Sie planen, eine sogenannte Sicherheitszone einzurichten, erwarten Sie nicht, dass die EU irgend etwas dafür bezahlt«, sagte Juncker.

Auch der israelische Nochministerpräsident Benjamin Netanjahu verurteilte am Donnerstag im Namen Israels die »türkische Invasion der kurdischen Gebiete in Syrien«. Er warnte zudem vor einer »ethnischen Säuberung der Kurden durch die Türkei und ihre Stellvertreter«. Israel sei bereit, »dem tapferen kurdischen Volk« humanitäre Hilfe zu leisten.

Arabische Staaten, allen voran Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate, Jordanien, Libanon und der Irak verurteilten den Angriff. Ägypten forderte eine Sondersitzung der Arabischen Liga und verurteilte im Bündnis mit Zypern und Griechenland die Türkei für den Einmarsch. Der iranische Parlamentspräsident Ali Laridschani sagte aus Protest gegen den türkischen Angriff einen für den vergangenen Donnerstag vorgesehenen Besuch in Istanbul ab, wo er zu einer Parlamentssitzung eingeladen war.

Der irakische Präsident Barham Salih hatte zuvor am Mittwoch auf Twitter von einer »schweren Eskalation« gesprochen, die großes »menschliches Leid verursachen und Terrorgruppen stärken wird«. Die Welt müsse sich zusammenschließen, um endlich das Recht aller Syrer, auch der Kurden zu garantieren, in Frieden, Würde und Sicherheit leben zu können.