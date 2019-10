Inspektion auf dem Balkan

Darko Vojinovic/AP Photo/dpa Der US-Sondergesandte Richard Grenell (l.) mit dem Präsidenten Serbiens Aleksandar Vucic am Donnerstag in Belgrad

Der US-Sonderbeauftragter für den Dialog zwischen Serbien und Kosovo, Richard Grenell, hat am Mittwoch und Donnerstag Pris­tina und Belgrad besucht. Dort traf er sich mit hochrangigen Politikern und Vertretern der Wirtschaft. Pressekonferenzen wurden nicht abgehalten.

Grenell, der zudem US-Botschafter in der Bundesrepublik ist, wurde für den Posten am Freitag voriger Woche von Präsident Donald Trump ernannt. Sie gelten als Vertraute. Zeitgleich mit der Ernennung Grenells war US-Außenminister Michael Pompeo auf dem Balkan unterwegs, um das Interesse Washingtons an der Region zu bekräftigen.

Unter Trump sind die Vereinigten Staaten in Südosteuropa wieder stärker aktiv geworden. Offiziell richtet sich die US-Initiative gegen einen vermeintlichen russischen Einfluss – und das zunehmende wirtschaftliche Engagement Chinas. Doch Washington agiert in der Region vor allem auch in Konkurrenz zur Europäischen Union und deren Hegemonialmacht, die Bundesrepublik, die den Balkan als ihren angestammten Hinterhof betrachtet.

Dafür spricht auch die Ernennung von Matthew Palmer zum Sondergesandten für den Westbalkan am 30. August. Der Diplomat und Romancier hat bereits in den Ländern des ehemaligen Jugoslawiens seine Spuren hinterlassen, so soll er bei der Gründung der Serbischen Fortschrittspartei, die zur Zeit in Belgrad die Regierung und den Präsidenten stellt, beteiligt gewesen sein.

Mit Grenell schickt Trump einen Diplomaten auf Balkanmission, der sich entgegen den Gepflogenheiten unter den westlichen Imperialmächten in deren innere Angelegenheiten einmischt, in seinem Fall die der Bundesrepublik. Ein solches Verhalten ist in Europa eigentlich den Staaten östlich von Oder und Neiße und südlich der Donau vorbehalten.

Vorbild für eine von den USA vermittelte »Einigung« zwischen Belgrad und Pristina könnte das im vergangenen Jahr geschlossene Prespa-Abkommen sein. Mit ihm wurde der langjährige Namensstreit zwischen Griechenland und Mazedonien beigelegt. Skopje ist nun die Hauptstadt von Nordmazedonien, dafür darf das Land das 30. Mitglied der NATO werden, denn Athen gibt seine Blockadehaltung zu dem Beitritt auf.

Die Situation um das Kosovo ist schwieriger: Pristina hatte sich 2008 einseitig und völkerrechtswidrig, dafür aber mit westlicher Hilfe von Serbien losgesagt. Für Belgrad ist die Provinz weiterhin Teil des eigenen Staatsgebiets. Vor allem die EU versuchte, einen Dialog zwischen Serbien und dem Kosovo am Laufen zu halten – scheiterte allerdings. Im vergangenen November erhöhte Pristina die Zölle auf Waren aus Serbien und Bosnien-Herzegowina um 100 Prozent, immer wieder kommt es zudem zu Provokationen.

Bei seinem Balkanbesuch unterstrich Grenell, dass er eine schnelle Lösung des Konflikts unter Federführung der Vereinigten Staaten anstrebt. Die Gegenleistung für eine Einigung seien wirtschaftliche Entwicklung und politische Stabilität, so der US-Diplomat.

Auffällig bei der Visite war, dass sich Grenell in Serbien nur mit Politikern der Regierung sowie Wirtschaftsvertretern traf. In Pristina lud er neben Präsident Hashim Thaci auch die Spitzen aller relevanten Parteien in die US-Botschaft zum Rapport. Darunter war auch Albin Kurti von der großalbanischen Vetevendosje (Selbstbestimmung), der nach dem Wahlsieg seiner Liste vergangenen Sonntag wahrscheinlich der neue kosovarische Premierminister werden wird.