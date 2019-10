Bundesrat: Glyphosat verbieten

Berlin. Der Bundesrat fordert, den Einsatz des Pflanzengiftes Glyphosat sofort in Privatgärten und öffentlichen Einrichtungen zu verbieten. Eine entsprechende Entschließung wurde am Freitag an die Bundesregierung gerichtet. Darin wird gefordert, den bis 2023 angekündigten schrittweisen Verzicht auf das Mittel umgehend zu regeln, dessen Anwendung aber auch schon deutlich früher einzuschränken. Es soll geprüft werden, wie der Pestizideinsatz in Haus- und Kleingärten verringert werden kann und inwieweit alternative Anwendungsmethoden schnellstmöglich für öffentliche Flächen zum Einsatz kommen können. (dpa/jW)