Zufriedene Kanzlerin

Daniel Karmann/dpa Braucht sich nicht zu fürchten: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag in Nürnberg

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hatte zu ihrem Bundeskongress den Bundespräsidenten eingeladen; zur IG Metall kam die Kanzlerin. Für Angela Merkel und die Delegierten der Industriegewerkschaft ist das mittlerweile so etwas wie ein Routinebesuch. Die CDU-Politikerin hielt am Donnerstag in Nürnberg zum fünften Mal vor dem höchsten Gremium der Arbeiterorganisation eine Rede. Angesichts der »Herausforderungen« durch die »Digitalisierung« der Arbeitswelt betonte Merkel den staatlichen Einsatz für Weiterbildungen im Rahmen des »Qualifizierungschancengesetzes«. Die Bundesagentur für Arbeit unterstütze Beschäftigte und Unternehmen mit einer teilweisen Übernahme von Weiterbildungsgebühren. Zusagen zu dem von der IG Metall geforderten Kurzarbeitergeld, um vom Arbeitsplatzverlust bedrohte Industriearbeiter weiterzuqualifizieren, machte sie nicht.

Zu Beginn ihrer Rede blickte Merkel zufrieden auf den konjunkturellen Aufschwung der letzten zehn Jahre zurück, der sich angeblich »gut auf die Reallöhne« ausgewirkt habe. Sie lobte »stabile soziale Sicherungssysteme«, den »ausgeglichenen Staatshaushalt« und einen Arbeitsmarkt, »in dem Millionen Menschen mehr in Arbeit und im übrigen auch sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse« hineingekommen seien. Mit Blick auf eine tatsächlich sinkende Tarifbindung räumte die Kanzlerin zum Ende ihres Vortrags dann doch noch Sorgen ein. Tarifgebundenheit halte sie für das »Kernstück des sozialen Zusammenhalts«. Schwinde sie, sei er gefährdet. »Für das Miteinander in unserem Land« sei »das Miteinander von Politik und Sozialpartnern entscheidend«.

Die Sozialpartnerschaft war auch in der Antragsdebatte am Mittwoch Thema. In der Diskussion zum ersten Leitantrag des Vorstands mit dem Titel »Die IG Metall vom Betrieb aus denken« wiesen die Delegierten auf einen verschärften Interessenkonflikt hin. Der Druck werde wachsen; die gewerkschaftlichen Positionen bei den Themen Kurzarbeit und Arbeitsplatzabbau durchzusetzen werde schwieriger werden, warnte einer der ersten Redner in der Debatte. Wie »Unternehmerverantwortung« aussehe, unterstrich ein anderer Redner, könne man beim Bieterwettbewerb um Osram oder an der »Transformationsstrategie« des Managements von Continental studieren. Bei dem Reifenhersteller sollen in den kommenden zehn Jahren weltweit 20.000 Stellen abgebaut werden. Alles nach dem Motto, so der Kollege, »Hauptsache, die kurzfristige Rendite stimmt«.

Eine Betriebsrat von Bosch aus Stuttgart-Feuerbach berichtete von den zähen Verhandlungen mit der Geschäftsführung über die Zukunft des Standorts. Es habe sich gezeigt, dass sich das sozialpartnerschaftliche Modell »einfach nicht mehr bewährt« bzw. das Management »eine härtere Gangart an den Tag legt«. Wie die »Arbeitgeber vorgehen«, sei »nicht mehr sozial und auch nicht mehr partnerschaftlich«.

Auf Grundlage des genannten Leitantrags des Vorstands will die Gewerkschaft den Anspruch durchsetzen, dass »technischer Fortschritt auch mit sozialem Fortschritt einhergeht« und »Rationalisierungsgewinne der Transformation in gute Arbeit investiert werden«. Dafür müsse die IG Metall, so stand es in der ursprünglichen Fassung des Antrags, ihre Arbeit »ab sofort verändern«. In die Erarbeitung einer neuen Strategie sollen alle Gliederungen und Mitglieder aktiv einbezogen werden. Ein Delegierter fragte irritiert, ob die Gewerkschaft nicht bereits jeden Tag vom Betrieb aus gedacht werde und der Titel des Vorstandsantrags nicht »ein Stück Anklage an uns selbst« sei.

Kritisch wurde auch die Debatte um den Umgang mit Rechten im Betrieb geführt. Mit Verweis auf den Besuch des Arbeitsministers am 6. Oktober und der Kanzlerin am Donnerstag kritisierte ein Delegierter aus Salzgitter, dass die Programme der etablierten Parteien, die Millionen Menschen vom gesellschaftlichen Leben ausschlössen und prekäre Beschäftigung und Altersarmut beförderten, zur Spaltung der Belegschaft im Betrieb beitrügen. Dadurch werde den Rechten der »Nährboden für ihre Thesen« bereitet.

Die Beschlussfassung zum Umgang mit Gruppen, die von den IG-Metall-Statuten abweichen, war am Ende trotzdem doppelbödig: Ein Unvereinbarkeitsbeschluss mit der AfD wurde mit Verweis auf die Koalitionsfreiheit abgelehnt. Außerdem setze das ein gewerkschaftsschädigendes Verhalten voraus. Ein solcher Beschluss, so die Antragsberatungskommission (ABK), würde momentan nicht weiterhelfen. Der bereits bestehende Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands (MLPD) wurde dagegen nicht aufgehoben. Die Ablehnung eines entsprechenden Antrags begründete die ABK unter anderem damit, dass die MLPD die Diktatur des Proletariats anstrebe; die Errichtung einer Diktatur sei mit den Werten der IG Metall jedoch nicht vereinbar.