Kandel: Täter nahm sich das Leben

Frankenthal. Der wegen Mordes an seiner Exfreundin in Kandel verurteilte Abdul D. hatte sich in seiner Gefängniszelle erhängt – das hat die Obduktion seines Leichnams bestätigt. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal informierte am Freitag in einer gemeinsamen Mitteilung mit dem Polizeipräsidium Rheinpfalz über die Ergebnisse der Untersuchung. Der aus Afghanistan stammende Abdul D. war am Donnerstag tot in der Jugendstrafanstalt Schifferstadt gefunden worden. Er war in einer Einzelzelle untergebracht. (dpa/jW)