»Einzeltäter« mit Publikum

Uli Deck/dpa Stephan Balliet am Donnerstag auf dem Weg zum Haftprüfungstermin beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe

Der Rechtsterrorist Stephan Balliet hat erwartungsgemäß ein antisemitisches Motiv für sein versuchtes Massaker in der Syna­goge in Halle bestätigt. Der Mann habe mehrere Stunden beim Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs am Donnerstag abend ausgesagt, sagte ein Sprecher der Bundesanwaltschaft laut Bericht der Deutschen Presseagentur am Freitag in Karlsruhe. Demnach lautet der Haftbefehl auf zweifachen Mord und siebenfachen Mordversuch.

In der Synagoge hatten sich zum Versöhnungsfest Jom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag, mehr als 50 Gläubige aufgehalten. Balliet erweckt in seinem mit einer Helmkamera gefilmten Tatvideo den Eindruck, dass er so viele Juden wie möglich töten wollte. Er schaffte es aber nicht, in das Gebäude einzudringen. In dem Video, das er live im Internet übertrug, bezeichnet er sich selbst als Versager, als es ihm nicht gelingt, die Tür der Synagoge mit Waffengewalt zu öffnen. Vor dem Gebäude erschoss er eine 40jährige Passantin, in einem nahegelegenen Dönerimbiss einen 20jährigen Mann. Zwei Menschen verletzte er durch Schüsse, weitere verfehlte er.

Bis die Polizei eintraf, dauerte es nach unterschiedlichen Berichten zehn bis 15 Minuten. Der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde zu Halle, Max Privorozki, schätzte den Zeitraum vorsichtig auf zehn Minuten, sagte aber auf Nachfrage einer Journalistin der Morgenpost, er habe in dieser Situation selbstverständlich nicht auf die Uhr geschaut. »Es kann sein, dass das noch mehr war«, so Privorozki, der hinzufügte, es sei ein Wunder, dass die Tür gehalten habe, als der Täter sie mit einer Handgranate sprengen wollte. Beim Telefonat mit der Polizei hatte Privorozki nach seiner Schilderung große Mühe, die Beamten vom Ernst der Lage zu überzeugen.

Nach jetzigen Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden hatte Balliet vier Schusswaffen und mehrere Sprengsätze bei sich. Sein Video zeigt unter anderem einen Plastik­eimer mit neun selbstgebauten Handgranaten in seinem Auto. Ermittler fanden in seinen Wohnräumen einen 3-D-Drucker, was den Verdacht untermauert, dass er die Waffen selbst herstellte. Die Behörden hatten sich bereits früh auf die Einzeltäterthese festgelegt. Zu denken gibt hier, dass das Video auf der Internetplattform Twitch von Tausenden Zuschauern gesehen und erst nach 30 Minuten gemeldet wurde.

Balliet wird nach einem Bericht des Südwestrundfunks (SWR) von dem Karlsruher Anwalt Hans-Dieter Weber vertreten. »Es wäre unsinnig, da etwas abzustreiten, und das hat er auch nicht getan«, sagte Weber am Freitag dem Sender. Sein Mandant sei intelligent, wortgewandt, aber sozial isoliert. »In seinem Weltbild ist es halt so, dass er andere verantwortlich macht für seine eigene Misere, und das ist letztendlich der Auslöser für dieses Handeln.« Der 27jährige sehe Kräfte am Werk, die im Verborgenen wirkten, aber sehr einflussreich seien und auf die Politik einwirken könnten, so Weber.

AfD-Politiker weisen derweil die Vorwürfe von sich, sie seien als geistige Brandstifter mitverantwortlich für Gewalttaten wie diese. AfD-Chef Jörg Meuthen wies die Anschuldigungen zurück und hielt Bundesinnenminister Horst Seehofer sowie Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (beide CSU) vor, die Tat parteipolitisch zu instrumentalisieren. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, warf der AfD dagegen vor, Stimmung gegen Juden zu machen. »Die AfD hat sehr viele judenfeindliche Positionen«, sagte er im ZDF-»Morgenmagazin«. Als Beispiel nannte er die Forderung nach einem Verbot des rituellen Schächtens.