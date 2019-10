»Oldschool Society«: Weitere Verurteilungen

Dresden. Das Oberlandesgericht (OLG) Dresden hat zwei weitere Mitglieder der rechtsterroristischen »Oldschool Society« am Donnerstag zu Haft- und Bewährungsstrafen verurteilt. Wegen Gründung und Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung sowie wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verhängten die Richter gegen den Angeklagten Daniel A. eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und vier Monaten und gegen den Angeklagten Marcel L. eine zweijährige Bewährungsstrafe, wie das Gericht mitteilte. Nach Überzeugung der Richter waren beide Angeklagte in Führungspositionen der Vereinigung aktiv – L. als »Vertrauensmann« und A. als »Vollstrecker«. (AFP/jW)