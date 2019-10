USA wollen Konkurrenz von Huawei unterstützen

Washington. Die US-Regierung erwägt laut einem Bericht der Financial Times, die beiden führenden europäischen Huawei-Konkurrenten Nokia und Ericsson finanziell zu unterstützen. Ihnen sollen Kredite gewährt werden, um eine mögliche Vormachtstellung der chinesischen Telekommunikationsfirma beim Ausbau der neuen 5G-Netzwerke zu verhindern, schrieb die Zeitung am Dienstag unter Berufung auf informierte Personen. Demnach gibt es jedoch auch Kritiker innerhalb der US-Administration, die statt dessen den Einstieg einheimischer Unternehmen in den 5G-Funktechnikmarkt bevorzugen würden. (dpa/jW)