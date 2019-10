Aufsichtsräte: Achleitner kassiert am meisten

Frankfurt am Main. Deutsche-Bank-Aufsichtsratschef Paul Achleitner ist einer Studie zufolge weiterhin der am besten bezahlte Chefkontrolleur eines Dax-Konzerns. Seine Vergütung stieg 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 7,3 Prozent auf fast 860.000 Euro, wie aus am Dienstag veröffentlichten Berechnungen der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) hervorgeht. Auf Platz zwei kam demnach mit 640.000 Euro BMW-Aufsichtsratsvorsitzender Norbert Reithofer. Fresenius-Chefkontrolleur Gerd Krick erhielt 620.000 Euro. Im Schnitt stieg die Vergütung der Aufsichtsratschefs der Börsenschwergewichte im vergangenen Jahr um 1,9 Prozent auf rund 378.000 Euro. Analysiert wurden 29 der 30 Dax-Unternehmen. (dpa/jW)