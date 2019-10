Teilhabepaket: Kinder werden kaum erreicht

Berlin. Die staatlichen Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket gegen Kinderarmut verfehlen laut einer Erhebung des Paritätischen Wohlfahrtsverbands weitgehend ihr Ziel. Weniger als 15 Prozent der Schüler unter 15 Jahren aus Hartz-IV-Familien profitierten zuletzt von den sogenannten soziokulturellen Teilhabeleistungen, mit denen sie in Schule und Freizeit gefördert werden sollen, kritisierte der Verband am Dienstag. Mindestens 85 Prozent der Leistungsberechtigten würden nicht erreicht. »Das Bildungs- und Teilhabepaket ist und bleibt Murks und geht komplett an der Lebensrealität Heranwachsender und den Strukturen vor Ort vorbei«, kritisierte der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands, Ulrich Schneider. Es »ist durch Reparaturen nicht zu retten«. (AFP/jW)