Rätselhafte Amokfahrt in Limburg

Limburg/Berlin. Ein Mann stahl am Montag nachmittag einen Lastwagen, rammte damit mehrere Autos und verletzte acht Menschen – doch die Hintergründe des Vorfalls von Limburg haben am Dienstag weiter Rätsel aufgegeben. Das Motiv des festgenommenen Mannes sei nach wie vor unklar, sagte Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU). Der tatverdächtige Syrer habe, soweit bekannt, keine Verbindungen in die gewaltbereite islamistische Szene gehabt. Die für Terrorermittlungen zuständige Bundesanwaltschaft verzichtete am Dienstag darauf, den Fall an sich zu ziehen. (dpa/jW)