Großbank will weitere 10.000 Jobs streichen

Hongkong. Die britische Großbank HSBC will einem Medienbeitrag zufolge weitere 10.000 Stellen streichen. Betroffen seien vor allem hoch dotierte Posten, berichtete die Financial Times am Montag. Dies sei Teil eines Planes von Übergangschef Noel Quinn. Dieser hatte Anfang August überraschend das Amt übernommen. Gleichzeitig hatte die Bank ein »Umstrukturierungsprogramm« verkündet, wonach rund 4.000 der weltweit 200.000 Jobs wegfallen sollten. Im ersten Halbjahr hatte die HSBC 7,6 Milliarden Euro Gewinn ausgewiesen. (AFP/jW)