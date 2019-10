Athen bringt Geflüchtete auf Festland

Athen. Um die überfüllten Flüchtlingslager auf den griechischen Inseln im Osten der Ägäis zu entlasten, hat die Regierung in Athen am Montag knapp 500 Migranten aufs Festland übersetzen lassen. Hunderte weitere sollten in den nächsten Tagen nach Piräus gebracht werden, berichtete das Staatsfernsehen ERT. Athen will nach Regierungsangaben bis zum Ende des Jahres mehr als 10.000 Migranten zum Festland bringen lassen. Allein im September erreichten nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) 10.258 Migranten die Inseln. Auf Lesbos, Chios, Samos, Leros und Kos harren zur Zeit etwa 30.000 Migranten aus. (dpa/jW)