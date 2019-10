Türkei lässt vier Deutsche frei

Ankara. In der Türkei sind in der vergangenen Woche insgesamt sieben deutsche Staatsbürger festgenommen worden. Vier von ihnen seien inzwischen wieder auf freiem Fuß, dürften aber nicht ausreisen, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Montag in Berlin. Nach Informationen der kurdischen Agentur Mezopotamya zu fünf der Festgenommenen werden diese unter anderem verdächtigt, einer illegalen Organisation anzugehören. (dpa/jW)