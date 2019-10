Streik wird nicht am Geld scheitern

Oliver Dietze/dpa Die Mitglieder der IG Metall wehren sich gegen Kürzungsrunden (Bosch-Mitarbeiter in Homburg/Saarland, 10.1.2018)

Der IG Metall-Vorsitzende Jörg Hofmann hat am Montag »Verantwortungslosigkeit und Planlosigkeit an der Spitze vieler Unternehmen« kritisiert. »Nach zehn Jahren Wachstum fällt Arbeitgebern beim kleinsten Abschlag auf ihre Renditeträume nur ein: Personalabbau, Standortverlagerung, Zerschlagung. Das ist keine Zukunftsstrategie, das werden wir nicht hinnehmen«, sagte er auf dem 24. ordentlichen Gewerkschaftstag, der am Sonntag abend in Nürnberg eröffnet worden war.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hatte in seinem Grußwort am Sonntag auf die Folgen des Umbaus der Industrie hingewiesen. »Die Transformation liegt nicht vor uns, die hat bereits begonnen«, sagte er. Es werde Bereiche geben, in denen menschliche Arbeit etwa infolge der Digitalisierung ersetzt werde. Es gebe aber auch Bereiche, wo die Nachfrage nach menschlicher Arbeit sogar wachse – etwa in der Pflege.

In der Aussprache zum Geschäftsbericht am Montag zog Hofmann eine positive Bilanz der Tarifpolitik. Der Abschluss in der Metall- und Elektroindustrie vom vergangenen Jahr habe den Beschäftigten ein kräftiges Lohnplus und mehr Selbstbestimmung bei der Arbeitszeit gebracht – für eine bessere Vereinbarkeit von Arbeit und Freizeit. »Nur mit der solidarischen Kraft aller lassen sich Freiräume erkämpfen, lässt sich der allumfassende Zugriff auf die Arbeitskraft begrenzen«, resümierte er. In der ostdeutschen Textilindustrie sei es gelungen, die Arbeitszeit an die im Westen anzugleichen. Für die ostdeutsche Metall- und Elektroindustrie ist diese Angleichung allerdings in der vergangenen Woche gescheitert.

Voraussetzung für die tariflichen Erfolge sei die starke Verankerung der IG Metall in den Betrieben. In diesem Jahr habe sie bereits mehr als 85.000 neue Mitglieder gewonnen. Anliegen der Gewerkschaft sei es, Umweltschutz und Industriepolitik zu vereinen. Hofmann verwies darauf, dass die IG Metall mit den Umweltverbänden BUND und Nabu ein Eckpunktepapier zur Klima- und Mobilitätswende veröffentlicht habe.

Von der Bundesregierung erwartet die Arbeiterorganisation »deutlich höhere Investitionen« in die Industrie. »Wir brauchen klare Perspektiven für die Beschäftigten in unseren Branchen«, sagte Wolfgang Lemb, geschäftsführendes Vorstandsmitglied. Das gelte beispielsweise für die Windenergieindustrie. In dieser Branche seien seit 2017 rund 35.000 Arbeitsplätze verlorengegangen. »Wenn das Ausbauziel bei den erneuerbaren Energien von 65 Prozent bis 2030 erreicht werden soll, muss dringend die Deckelung beim Ausbau der Windenergie aufgehoben werden.«

Die Organisations- und Personalpolitik sowie die Zielgruppenarbeit der IG Metall sei 2019 erfolgreich. »Wir haben weiter eine überdurchschnittlich gute Mitgliederentwicklung bei den strategisch wichtigen Gruppen der Angestellten, Frauen und Beschäftigten ohne deutschen Pass«, sagte die zweite Vorsitzende Christiane Benner. Im September sei das »60.000ste studierende Mitglied« begrüßt worden. Die Gewerkschaft könne sich über Zulauf freuen, weil sie im Digitalisierungszeitalter alle Beschäftigten vertrete, von Festangestellten in Großunternehmen über Beschäftigte bei Entwicklungsdienstleistern bis hin zu Soloselbständigen. »Diese Stärke brauchen wir, um erfolgreich und konfliktfähig die Transformation zu gestalten«, sagte Benner. Überall müssten »faire Arbeitsbedingungen« herrschen, das gelte auch für die großen Internetplattformen.

Finanziell sieht sich die IG Metall auf einem stabilen Fundament. Die Beitragseinnahmen werden in diesem Jahr voraussichtlich auf 598 Millionen steigen. 2015, im Jahr des letzten Gewerkschaftstages, waren es 533 Millionen. Die Kassenbestände der Geschäftsstellen beliefen sich im abgelaufenen Jahr auf 275 Millionen Euro, 2015 lagen sie bei 265 Millionen Euro. »Wir haben solide gewirtschaftet, finanziell stehen wir gut da. Am Geld wird keine Auseinandersetzung scheitern«, machte Hauptkassierer Jürgen Kerner deutlich. (jW)