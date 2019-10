Minimiertes Minimum

Daniel Bockwoldt/dpa Jobcenter: Bürger heißen hier »Kunden«, und die Behörden schwingen sich zu Richtern auf

Hartz-IV-Leistungen gelten als das physische und soziokulturelle Minimum. Die Bundesregierung hat es auf Basis statistischer Werte über die Ausgaben der ärmsten 15 Prozent der deutschen Haushalte berechnen lassen. Selbst davon zog man viel ab. Ausgaben für Bücher, Verpflegung außer Haus, ein Bier, ein Weihnachtsbaum und einiges mehr gönnt man Hartz-IV-Beziehern nicht. Doch wie hoch ist das Minimum vom Existenzminimum? Laut Gesetz beträgt es für jene, die sich nicht akribisch an die Auflagen des Jobcenters halten, schlimmstenfalls null. Seit Inkrafttreten der Hartz-IV-Gesetze 2005 greift der Staat mit einem harten Sanktionsregime durch. Rund eine halbe Million Menschen leiden pro Jahr darunter, dass der Staat ihnen das zum Leben unbedingt Notwendige vorenthält. Am 5. November will das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) in Karlsruhe verkünden, wie diese Praxis zur Menschenwürde passt.

Das Recht auf ein menschenwürdiges Dasein ist im Grundgesetz verankert. Es dürfe niemandem aufgrund eines bestimmten Verhaltens entzogen werden, argumentiert auch das Sozialgericht Gotha in seiner Beschlussvorlage an das BVerfG. Orientierte dieses sich an sich selbst, müsste es eigentlich jede Kürzung dieses mit Hartz IV verbrieften Minimums verbieten. So jedenfalls heißt es in einem Urteil aus dem Jahr 2010, mit dem das Gothaer Gericht die Höhe der Regelsätze für intransparent erklärte: Hartz IV sichere »jedem Hilfebedürftigen diejenigen materiellen Voraussetzungen zu, die für seine physische Existenz und ein Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben unerlässlich sind«. Für »die Achtung der Würde eines jeden Einzelnen« sei der Anspruch bei Bedarf darauf »absolut wirkend«, von »eigenständiger Bedeutung« und »dem Grunde nach unverfügbar«.

Doch die Bundesregierung argumentierte während der öffentlichen Verhandlung im Januar wie immer. Deren Vertreter von der Rechtsanwaltskanzlei Redeker Sellner Dahs, Ulrich Karpenstein, versuchte das Paradox vom minimierten Minimum mit dem Verweis auf Mitwirkungspflichten der Betroffenen aufzulösen. Diese gehörten bereits zum »Tatbestand des Grundrechts« und seien »Teil der Ausgestaltung« desselben, nicht etwa ein Eingriff, so Karpenstein nach Angaben des Beobachters Maximilian Steinbeis, der das Onlineportal Verfassungsblog betreibt.

Mit anderen Worten: Jeder Mittellose müsse sich seine Menschenwürde erst verdienen. Trägt ein Hartz-IV-Bezieher nicht genug dazu bei, schrumpfe sein Anspruch. Gerade dies, so der Jurist, sei der Kern der Menschenwürde. Denn um der »Achtung und Selbstachtung der Persönlichkeit« willen habe jeder »seine Existenz selbst zu sichern«. Die Untergrenze des Minimums, so Karpenstein auf Nachfrage des Senats, orientiere sich am Ziel der Bundesregierung, die Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren. So sei es höchstens unverhältnismäßig, wenn Bestrafte etwa obdachlos würden und deshalb keinen Job fänden.

Dem entgegen waren sich sieben Sozialverbände, der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und der Deutsche Anwaltsverein mit dem Sozialgericht Gotha darüber einig, dass sich die Existenzsicherung nur am tatsächlichen Bedarf, nicht aber am Verhalten orientieren dürfe. Das geht aus ihren Stellungnahmen an das BVerfG hervor. Vor allem ein Problem kristallisierte sich heraus: Die bei Terminversäumnissen um zehn, bei allen anderen »Regelverstößen« um 30, 60 oder 100 Prozent gekürzten Leistungen sind eben geringer, als das offiziell kalkulierte und bereits kleingerechnete Minimum.

Betroffene könnten dann Sachleistungen beantragen, hält die Bundesregierung dagegen. Gemeint sind Lebensmittelgutscheine. Doch weder decken diese alle Grundbedürfnisse, noch nehmen alle Läden sie an. Ihr Wert beträgt bei einer Vollsanktion pro Monat maximal gut 200 Euro für Alleinstehende. Ihr Hartz-IV-Satz beträgt ungekürzt und je nach regionaler Mietobergrenze im Schnitt knapp 800 Euro.

Darüber hinaus müssen Betroffene die Marken erst beantragen, oft beim selben Sachbearbeiter, der sie sanktioniert hat. Ob er sie überhaupt bewilligt, liegt in seinem Ermessen. So sieht es das Gesetz vor. Auf dieses Gesetz müssten sich Angestellte des Jobcenters immer berufen können, erklärte der Chef der Bundesagentur für Arbeit (BA) während der Verhandlung. Denn er wolle »nicht dabei sein«, wenn die Sachbearbeiter die Folgen mangelnder Mitwirkung selbst verantworten müssten.

An die Abschaffung der Sanktionen glauben viele Prozessbeobachter nicht. Aber die Kürzungen der Wohnkosten und die härteren Strafen für 15- bis 24jährige stehen in Frage. Ersteres gehört zu den Grundbedürfnissen, letzteres verstößt gegen das Gebot der Gleichbehandlung. Seit 2007 dürfen Jobcenter Jugendlichen und jungen Erwachsenen bereits beim ersten Verstoß den Regelsatz für drei Monate komplett kürzen, beim zweiten zusätzlich die Miete. Nachgefragt hatte der Senat auch, weshalb dreimonatige Sanktionen nicht vorzeitig aufgehoben würden, wenn Betroffene ihre »Mitwirkungspflicht nachholen«.