Kriegsgefahr: Kurden kritisieren US-Abzug

Washington. Die USA gewähren der Türkei freie Bahn für eine Offensive gegen die kurdische Selbstverwaltung im Nordosten Syriens. US-Truppen begannen im Morgengrauen mit dem Abzug aus der syrisch-türkischen Grenzregion, wie der Sprecher der Syrischen Demokratischen Kräfte, Mustafa Bali, am Montag bestätigte.

Auf Twitter schrieb Bali, die USA ließen damit zu, dass die Gegend zum Kriegsgebiet werde, und warf ihnen vor, ihren Verpflichtungen nicht nachzukommen. Die am Sonntag (Ortszeit) vom Weißen Haus abgegebene Erklärung sei »ein Dolchstoß in den Rücken«. Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan hatte am Sonnabend angekündigt, ein Einmarsch in Nordostsyrien stehe kurz bevor. (dpa/Reuters/jW)