Hassan Ammar/AP PHoto/dpa Lacht einfach gern: IAAF-Präsident Sebastian Coe (nebst Staatsoberhaupt Scheich Tamim bin Hamad Al Thani)

Kollabierende Sportler bei unmenschlichen Bedingungen, ein oft gähnend leeres Stadion, beißende Kritik von Spitzenathleten – doch Sebastian Coe stellt dem Gastgeber einer mitunter gruseligen WM ein Traumzeugnis aus: »Wir sehen hier, dass Katar ein tolles Land für die Leichtathletik ist«, sagte der Präsident des Weltverbandes IAAF in der ARD.

Der 63 Jahre alte Brite, der in Doha ohne Gegenstimme im Amt bestätigt wurde, lässt öffentlich nichts auf diese WM kommen, die nicht einmal sein Baby ist. Die Titelkämpfe waren noch unter Coes umstrittenem Vorgänger Lamine Diack in die Wüste geschickt worden. Dennoch erhob er dieses Sportfest, das ungeachtet der hohen sportlichen Qualität ein Tiefpunkt in der Geschichte der Weltmeisterschaften war, in den Hochadel der Sportveranstaltungen – und fegte ganz nebenbei über die öffentlich geäußerten Bedenken besorgter Sportler hinweg.

»Mein Instinkt sagt mir, dass die meisten Athleten auch den Eindruck haben, dass es eine gute Entscheidung war, die WM hier abzuhalten«, sagte Coe. Es hätten »überhaupt nicht viele« Sportler gegen die teils gesundheitsschädlichen Wettkämpfe in der brutalen schwülen Hitze sowie die teils gespenstische Stille im Stadion protestiert. »Ich habe mit vielen Athleten gesprochen, ich habe immer eine Frage gestellt: Gefällt es euch? Die einhellige Rückmeldung war, dass das Projektmanagement hier großartig war, dass die Konditionen hier fast perfekt sind«, sagte Coe: »Ich als ehemaliger Sportler hätte hier selbst gerne mitgemacht.«

Der Präsident muss bei seiner repräsentativen Marktforschung Athleten wie Kevin Mayer und Yohann Diniz ausgespart haben. »Jeder kann sehen, dass dies hier ein Desaster ist«, sagte Mayer, der französische Weltrekordhalter im Zehnkampf. Landsmann und Weltrekordhalter im Gehen Diniz schimpfte: »Da draußen haben sie uns in einen Backofen geschoben. Sie haben aus uns Meerschweinchen gemacht, Versuchskaninchen.« Der neue Zehnkampfweltmeister Niklas Kaul, der seine Ehrenrunde praktisch unter Ausschluss der Öffentlichkeit absolvierte, meinte im ZDF-Sportstudio: »Ich glaube, dass man der Leichtathletik keinen Gefallen getan hat.«

Das lokale Organisationskomitee (OK) und seine Medienabteilung agierten phasenweise wie ein Propagandaministerium. Dahlan Al Hamad, OK-Chef und Vizepräsident des IAAF, teilte auf einer skurrilen Pressekonferenz kurz vor WM-Beginn mit, dass von insgesamt 200.000 Eintrittskarten nur noch 5.000 zu verkaufen seien und auch diese rasenden Absatz fänden – der neben ihm plazierte Coe konnte einen Lachanfall nur knapp vermeiden. Danach sein professioneller Sinneswandel.

7.266 Zuschauer lautete die offizielle Zuschauerzahl für den ersten WM-Sonntag mit dem Frauenfinale über 100 Meter, und selbst diese wirkte arg geschönt. Um beim Hochsprunggold von Volksheld Mutaz Essa Barshim das Stadion mit offiziell 42.180 Zuschauern zu befüllen, »haben das OK, seine Partner und öffentliche Institutionen Tickets verkauft und verteilt«, teilten die WM-Veranstalter mit. Zeitweise waren keine Eintrittskarten nötig, um das Stadion zu betreten. Immerhin: Besser so als leer.

Dass reihenweise Geher und Marathonläuferinnen vor den Bedingungen kapitulierten, ihre Körper den Dienst quittierten, veranlasste das OK zu der entschiedenen Feststellung, dass das medizinische Personal der WM »nach fünf von sechs Straßenwettbewerben keinen einzigen Hitzeschlag diagnostiziert« habe. Einfach großartig, wie Coe sagen würde.