Stimme abgegeben

Rafael Marchante/REUTERS

In Portugal ist am Sonntag ein neues Parlament gewählt worden. Erste Prognosen wurden erst nach jW-Redaktionsschluss erwartet, Umfragen sagten vor der Abstimmung jedoch einen Sieg mit bis zu 40 Prozent Stimmenanteil der seit 2015 regierenden Sozialistischen Partei (PS) von Ministerpräsident António Costa (siehe Foto) voraus. Die absolute Mehrheit wird Costa aller Voraussicht nach aber verpassen. In der ablaufenden Legislaturperiode war er ohne formelle Koalitionsbildung vom Linksblock (BE) und dem Wahlbündnis CDU unterstützt worden. (dpa/jW)