Glückstrotzender Unfug

Vasily Fedosenko/REUTERS Mit ihm ist kein Staat zu machen: Seine Drolligkeit, der Kiebitz

Den Herbst verbringe ich seit etlichen Jahren im Süden der Niederlande. Vier Wochen lebe ich im Caravan eines Freundes. Vor ein paar Tagen, als ich meinen Abendspaziergang durch die Felder rund um den kleinen Campingplatz absolvierte, hörte ich aus einer der von einem Wassergraben umgebenen Wiesen einen Kiebitz rufen, und auf der gegenüberliegenden Seite des Weges antwortete ihm ein zweiter. Es gibt also noch ein paar Exemplare dieser Art. Früher, als mein Vater mich mit dem Kiebitz bekannt machte, gab es diesen etwa taubengroßen Vogel in den feuchten Wiesen hinter den Dünen noch in ganzen Schwärmen. 2015 wurde der Kiebitz, der in Norddeutschland Kiwitt und hier Kievit genannt wird, auf die internationale Rote Liste gefährdeter Vogelarten gesetzt. Mir hat der Kiebitz wegen seines nach oben abstehenden zweigliedrigen Federschopfes immer gut gefallen. Ich nannte ihn später deswegen den Punk unter den Vögeln, ein Name, den ich allerdings auch dem Wiedehopf verpasste, dem man früher in den Dünen häufiger begegnen konnte. Sein Iro macht mehr her als die zwei vergleichsweise zarten Spitzen des Kiebitzes. Auch den Wiedehopf haben wir durch die Zerstörung seiner Habitate, das heißt seiner Brut- und Siedlungsorte, weitgehend vertrieben und vernichtet. Der Kiebitz eignet sich nicht als Wappentier. Er ist nicht ikonenhaft wie der Adler und andere Greifvögel. Mit ihm ist kein Staat zu machen. In einer Gesellschaft, die den Kiebitz zu ihrem Symbol erwählt, könnte man leben. Und wie er fliegt! Seine Loopings und sonstigen Kapriolen sind einfach nicht ernst zu nehmen. Sie zeugen von purer Lebensfreude: einfach da sein, sonst nichts. Als ich eine Bäuerin nach dem Kiebitz fragte, sagte sie: »Man müsste ihm beibringen, Mäuse zu fangen. So ist er wirklich zu nichts nütze!«

Ein waches Ohr

Ich bin niemand, der bei jedem Gezwitscher immer gleich weiß, von welchem Vogel es stammt. Aber der Ruf des Kiebitz ist derart prägnant, dass selbst ich ihn identifizieren kann. Mit »kiju-wit« lässt er sich am ehesten versprachlichen. Er ist von einer kristallinen Klarheit und Einfachheit. Der Kiebitz wiederholt wie der Kuckuck und der Zilpzalp unablässig seinen Namen. Viel mehr kann er nicht. Mein Vater hat mich auf den Ruf des Kiebitzes hingewiesen, was dazu beigetragen haben mag, dass er sich tief in mich einprägte. Es gibt Dinge, die lernt man nur auf diese Weise. »Kein Buch (und keine CD oder DVD, G. E.) kann lehren«, hat Italo Calvino einmal gesagt, »was man nur als Kind lernen kann, wenn man ein waches Ohr und ein waches Auge für den Gesang und den Flug der Vögel hat und wenn jemand da ist, der ihnen prompt einen Namen zu geben weiß.«

Inzwischen hat der Postbote das angekündigte Kiebitzbuch der Gebrüder Roth gebracht. Es ist eines der immer seltener werdenden Bücher, die man – vor jedem Inhalt – gern zu Hand nimmt und betrachtet. Handwerklich gut gemacht und liebevoll gestaltet. Dazu tragen Zeichnungen und Bilder wesentlich bei, die F. W. Bernstein, der ein großer Kiebitzverehrer gewesen ist, beigesteuert hat. Was heißt beigesteuert? Eigentlich ist das ganze Bändchen eine Hommage an den Ende letzten Jahres gestorbenen Bernstein, um dessen Kiebitzzeichnungen und -bilder herum sich die Texte der Gebrüder Roth ranken. Den Einband ziert ein Aquarell Bernsteins, das aus seitlicher Perspektive einen Kiebitz zeigt, der in einer Wiese steht. Über ihm im angedeuteten blauen Himmel schwebt ein vergleichsweise kleines Männlein in Hut und Mantel und mit Flügeln dran. Wir dürfen in ihm ein Selbstporträt des Malers vermuten, der offenbar gern »denselben glückstrotzenden Unfug« zusammenfliegen würde, wie die von ihm bewunderte Kiebitze. Warum sollen wir uns die tröstliche Vorstellung verbieten, F. W. Bernstein schlüge nun, nachdem er seine Künste nicht mehr in der Titanic zeigen kann, seine Kapriolen als Kiebitz im ausgenüchterten Himmel über uns. Obwohl dem Kiebitz wie vielen anderen Tier- und Vogelarten in letzter Zeit übel mitgespielt wird.

Ballett der Lüfte

Eine Woche, bevor das Büchlein bei mir eintraf, hatte ich auf meinem Abendspaziergang ein seltsames Erlebnis. Als ich aus einem Wäldchen heraustrat und ins offene Gelände kam, begann es zu dämmern. Es regnete nicht, aber es ging ein heftiger Wind. Plötzlich hörte ich ein Sausen und Schwirren in der Luft. Als ich in die Richtung schaute, aus der der eigenartige Ton kam, sah ich einen Schwarm Vögel, die silbern-golden leuchteten und glitzerten. Es sah aus wie ein Reigen überdimensionaler Glühwürmchen. Die Vögel flatterten eine Weile auf der Stelle, ließen sich fallen, fingen sich wieder und folgten dabei einer eigenartigen Choreographie. Wie ein Ballett der Lüfte. Dann verschwanden sie aus meinem Blickfeld. Als ich zu der Stelle zwischen einem Maisfeld und einem Campingplatz kam, über der sie sich bewegt hatten, war nichts mehr zu sehen. Eine Weile verharrte ich ungläubig und verwirrt, dann ging ich weiter. Was hatte ich da gesehen?

Um meine Unruhe etwas zu bändigen, ordnete ich das Erlebte in die Kategorie »epiphanische Erlebnisse« ein, die Menschen, die nicht szientifisch vollkommen verblödet oder sonstwie vernagelt sind, ein paarmal im Leben vergönnt sind. In ihnen geht uns auf, dass wir Teil von etwas sind, das uns übersteigt und umgreift. Die Lektüre des Buches »Unser Freund, der Kiebitz« brachte in den folgenden Tagen etwas mit sich, das Max Weber als »Entzauberung« gefasst hat. Ich begriff, dass ich einen »wilden Haufen von Kiebitzen, flackernd illuminiert vom durch Wolken gebrochenen Licht« gesehen hatte, die über einer Weide ihr abendliches Spiel zelebrierten. »Wie viele Farben hat der Kiebitz?« fragen die Gebrüder Roth und präsentieren, was sie selbst erlebt und an literarischen Schilderungen gefunden haben: Seine Flügeldecken schillern, einen Regenbogen kann man dann sehen, einen »Erlglanz«, den Schimmer von grünem und violettem Metall, Bronze, ein Hauch Gelb, Kupfer. Der Kiebitz trägt, obwohl er nicht zur Angeberei neigt, eine »Glamrockglitzerjacke«.

Der Tag ist gerettet

Diese überraschende Lösung meines Rätsels war für mich keine Enttäuschung, die sich manchmal in der Folge von Entzauberungen einstellt. Für mich bleibt das, was ich gesehen habe, auch nach der Entzauberung eine Erscheinung, ein kleines Wunder. Das vor allem möchte uns das Kiebitzbuch vermitteln: Dass ein Tag gerettet ist, wenn wir morgens einen Zaunkönig gesehen haben, der auf dem Geländer unseres Balkons Platz genommen hat. Natürlich erfahren wir noch mehr Wissenswertes über den Kiebitz. Zum Beispiel, dass sein Sozialverhalten jeder libertären Gemeinschaft als Vorbild dienen könnte und dass er deswegen »ein Mann für den Kibbuz« ist; dass Reichskanzler Bismarck in rauen Mengen Kiebitzeier verspeiste und dass es nach ihm vor allem die Industrialisierung der Landwirtschaft gewesen ist, die die Kiebitzbestände dezimierte. Das Buch der Gebrüder Roth ist ein flammendes Plädoyer für das Existenzrecht des Nutzlosen in einem Universum der Nützlichkeit. Die sinnlosen Kapriolen des Kiebitzes und das Buch über ihn sind ein Protest gegen die Durchökonomisierung und Begradigung der Welt.