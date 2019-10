Anschlag in Äthiopien vereitelt

Addis Abeba. In Äthiopien sind neun Verdächtige festgenommen worden, die einen Terroranschlag in der Hauptstadt Addis Abeba vorbereitet haben sollen. Das teilte die Bundespolizeikommission am Freitag mit. Sie hätten versucht, Waffen in die Metropole zu schmuggeln, um das Anfang Oktober stattfindende Erntedankfest »Irreechaa« der Oromo-Bevölkerungsgruppe zu stören.(Xinhua/jW)