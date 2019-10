Wien: Kurz wird betraut mit Regierungsbildung

Wien. Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird ÖVP-Chef Sebastian Kurz am Montag offiziell den Auftrag zur Bildung einer Regierung erteilen. Das gab die Präsidentschaftskanzlei am Freitag bekannt. Der Chef der konservativen ÖVP werde am Montag vormittag aus diesem Anlass zu einem Gespräch mit dem Staatsoberhaupt zusammentreffen.

Die ÖVP hatte die Parlamentswahl am 29. September gewonnen. Nach dem Endergebnis, das nach Auszählung auch der letzten Briefwahlstimmen am Donnerstag abend vorlag, kommt die ÖVP auf 37,5 Prozent der Stimmen, sechs Prozentpunkte mehr als 2017. Die SPÖ verlor 5,7 Prozentpunkte und fiel auf den historischen Tiefstand von 21,2 Prozent der Stimmen, die FPÖ sackte auf 16,2 Prozent (minus 9,8 Prozentpunkte) ab. Die Grünen konnten 13,9 Prozent der Wähler überzeugen, die liberalen Neos kamen auf 8,1 Prozent. Die KPÖ kam auf 0,7 Prozent, die erstmals angetretene Liste »Wandel« auf 0,5 Prozent.(dpa/jW)